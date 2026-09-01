PODRŠKA NAJRANJIVIJIMA

Šuta sklopio dogovor s UNICEF-om: Evo kako će u Splitu pomagati djeci i mladima

I.K./Hina

01.09.2026 u 04:28

Tomislav Šuta
Tomislav Šuta Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Luisa Bruman potpisali su u ponedjeljak novi Sporazum o suradnji Grada Splita, UNICEF-a i gradskih komunalnih tvrtki radi jačanja podrške najranjivijoj djeci i mladima i promicanja njihovih prava.

Sporazum je usmjeren na jačanje podrške djeci i obiteljima, uključivanje najranjivije djece i mladih, osiguravanje jednakih prilika za razvoj i sudjelovanje u zajednici te promicanje prava djece, izvijestili su iz Ureda gradonačelnika.

Predviđena je, kako je obrazloženo, i podrška UNICEF-ovim programima "Škole za Afriku“ i "Čuvari djetinjstva“, kao i promocija UNICEF-ovih projekata, aktivnosti i humanitarnih akcija.

Potpisivanju Sporazuma prethodio je radni sastanak gradonačelnika Šute i Luise Bruman na kojem su razmotrene potrebe djece i obitelji na lokalnoj razini, aktualna pitanja vezana uz prava djece i mladih te mogućnosti za daljnje proširenje suradnje. Bilo je riječi i o obilježavanju 80. obljetnice UNICEF-a te mogućnostima uključivanja Grada Splita u aktivnosti povezane s ovom važnom obljetnicom.

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Ulaganja u socijalnu politiku

Predstavnici UNICEF-a pritom su pohvalili spremnost Grada Splita za suradnju te dosadašnju potporu Grada aktivnostima UNICEF-a. Posebno su istaknuti napori koje Split ulaže u području socijalne politike, podršku djeci i obiteljima te stvaranje uvjeta za uključivanje i kvalitetniji život najranjivijih skupina.

Šuta je istaknuo kako su djeca, mladi i obitelji među prioritetima lokalne politike i izrazio zadovoljstvo što UNICEF prepoznaje ono što Grad Split već radi, posebno u području socijalne politike i podrške djeci, mladima i obiteljima.

"Naša je odgovornost stvarati grad u kojem svako dijete ima jednake prilike za sigurno odrastanje, razvoj, obrazovanje i sudjelovanje u zajednici, a posebnu pažnju moramo posvećivati onima kojima je potrebna dodatna podrška“, istaknuo je Šuta.

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