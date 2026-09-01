Šuta sklopio dogovor s UNICEF-om: Evo kako će u Splitu pomagati djeci i mladima

Sporazum je usmjeren na jačanje podrške djeci i obiteljima, uključivanje najranjivije djece i mladih, osiguravanje jednakih prilika za razvoj i sudjelovanje u zajednici te promicanje prava djece, izvijestili su iz Ureda gradonačelnika.

Predviđena je, kako je obrazloženo, i podrška UNICEF-ovim programima "Škole za Afriku“ i "Čuvari djetinjstva“, kao i promocija UNICEF-ovih projekata, aktivnosti i humanitarnih akcija.

Potpisivanju Sporazuma prethodio je radni sastanak gradonačelnika Šute i Luise Bruman na kojem su razmotrene potrebe djece i obitelji na lokalnoj razini, aktualna pitanja vezana uz prava djece i mladih te mogućnosti za daljnje proširenje suradnje. Bilo je riječi i o obilježavanju 80. obljetnice UNICEF-a te mogućnostima uključivanja Grada Splita u aktivnosti povezane s ovom važnom obljetnicom.