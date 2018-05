Bandić o Paromlinskoj: Hvala Bogu da to konačno dobije vlasnika

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je na konferenciji za novinare u petak uoči dražbe na Trgovačkom sudu za devastiranu zgradu u kojoj je bila nekad Zagrebačka banka (Zaba) u Paromlinskoj ulici, u neposrednoj blizini gradske uprave, kako novi vlasnik i investitor zgradu mora graditi u postojećim gabaritima

Podsjetio je da se ta zgrada gradila od 1962. do 1964. za potrebe Komunalne banke te da je bila dograđivana 70-ih godina, a zadnja dogradnja bila je 1986. godine. "Želimo dati punu informaciju potencijalnim kupcima tog prostora i jednake uvjete za sve koji će se nadmetati, a to znači zadržavanje postojećih gabarita zgrade", rekao je Bandić. Taj prostor i lokaciju ocijenio je iznimno važnim, ističući kako zgrada nije u vlasništvu Grada Zagreba, ali on propisuje pravila igre. "To znači da svaka buduća zgrada mora biti niža od zgrade gradske uprave", dodao je.

Na pitanje je li mu je ta zgrada bila "trn u oku" odgovorio je kako se "neugodno osjeća kada vidi da se ta zgrada devastira svaki dan". "Hvala Bogu da to konačno dobije vlasnika i da se to uredi po pravilima igre koje propisuje prostorno-planska dokumentacija. Da budem slikovit, to ne znači da će ljudi tamo graditi nebodere", istaknuo je Bandić i dodao kako očekuje da će budući investitor ondje graditi poslovnu zgradu.