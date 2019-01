Šuica za kanabis, ali isključivo u medicinske svrhe

U Europskom parlamentu u Bruxellesu u utorak je održana konferencija o uporabi medicinskog kanabisa na kojoj se hrvatska zastupnica Dubravka Šuica založila za uporabu takvih lijekova uz njihovo jasno pravno definiranje, priopćio je ured zastupnice.

„Rad europskih institucija i agencija u podizanju svijesti o važnosti istraživanja i pravnog definiranja medicinskog kanabisa od iznimnog je značaja i može samo pomoći pacijentima kojima su takvi lijekovi potrebni. Naravno, potrebna je sveobuhvatna analiza i stroga primjena pravila kako ne bi došlo do zloupotrebe. No, mi političari, ali i znanstvenici, aktivisti, pacijenti i svi drugi moramo biti ujedinjeni u borbi za jačanje zdravlja naših građana, kao i poboljšanom pristupu medicinskoj skrbi“, zaključila je zastupnica Šuica koja je bila jedna od panelistica na konferenciji.

Konferenciju pod nazivom „It’s about the future in patient care – how Cannabis will change medical care“ organizirao je Centar za upravljanje zdravstvenom skrbi pri sveučilištu Columbia, a bavila se aktualnostima i pitanjima vezanim uz uporabu medicinskog kanabisa u Europi.