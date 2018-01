Šuica uputila hitno pismo EK zbog zabrane starih žarulja

Potaknuta pismom koje su hrvatski kulturni djelatnici uputili hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu kako bi poduzeli sve raspoložive korake da spriječe eventualno donošenje zabrane tzv. tungsten rasvjete koja bi nepovratno ugrozila hrvatsku kulturu, zastupnica Dubravka Šuica uputila je u petak pismo povjereniku za energetsku uniju Marošu Šefčoviću, povjereniku za klimatsku i energetsku politiku Miguelu Ariasu Cañeteu te povjereniku za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tiboru Navracsicsu

Naime, prema dostavljenoj informaciji iz Europske komisije, započet je proces izmjene propisa (EC) NO 244/2009, (EC) 245/2009 i (EU) NO 1194/2012 o zahtjevima ekodizajna i (EU) NO 874/2012 o uvjetima energetskog označavanja rasvjetnih proizvoda. Predloženim izmjenama regulative od rujna 2020. godine u Europskoj uniji bilo bi zabranjeno stavljanje u promet i korištenje izvora svjetla sa žarnim nitima (tzv. tungsten rasvjete) čak i u kulturnim ustanovama i organizacijama, a koje su, zahvaljujući tzv. entertainment klauzuli iz 2013. godine, od nje sada izuzete.

Takva bi zabrana značila da sva hrvatska kazališta, ali i brojne druge ustanove i organizacije u kulturi te tvrtke koje se bave scenskom, TV i filmskom rasvjetom, do rujna 2020. godine moraju nabaviti posve novi rasvjetni park, a postojeći otpisati.