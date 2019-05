Šuica prozvala Ružu Tomašić za neaktivnost, stigao i odgovor: Neka se prvo provjere brojke pa neka mi se onda kaže da lažem!

Dubravka Šuica, HDZ-ova europarlamentarka, gostujući na HR-u 1 osvrnula se, kako je rekla, na fenomen najaktivnije hrvatske europarlamentarke Ruže Tomašić (Hrvatski konzervativci). Smatra kako je riječ o dojmu koji su stvorili mediji. Tomašić joj nije ostala dužna

'Kad se kaže da je Tomašić najaktivnija zastupnica, željela bih objasniti kako radi EP, odnosno fenomen najaktivnijeg zastupnika.

Jedno je biti u velikoj grupi, kao što sam ja u pučanima, u kojoj je 220 zastupnika, ili u nekoj drugoj grupi, u kojoj ih ima 50-60. Na potpuno drugačiji način dolazi se do riječi. I zato su podaci nekomparabilni. Nije svejedno u kojoj ste grupaciji. Ali takvi su mediji. Kod nas stvari funkcioniraju tako da dođete u dvoranu, snimite selfie i kažete - 'vidite, dragi građani, sad je 11 sati navečer i ovako se brane hrvatski interesi'.

Ali se to ne želi provjeriti i na to se nasjeda, pa se to objavi u medijima (…) Žao mi je što se nije malo dublje ušlo u rad Parlamenta. Ili kad se netko predstavlja da je izvjestitelj o točki, a bude izvjestitelj o mišljenju. Puno je teži i kompleksniji rad EP-a nego što se predstavlja. U puno slučajeva presudila je percepcija, a ne rad. Ali građani su presudili i tako jest', kazala je Šuica.