Poznato je tko je dobio najviše preferencijalnih glasova, ali znate li koga nije podržala ni šira rodbina?

Pobjednici i gubitnici. Provjereni igrači i politički egzibicionisti. I mogli bismo tako trančirati unedogled one koji će na plaću u Europski parlament i one koji će o njoj maštati gledajući zastupnike u Strasbourgu i Bruxellesu na televizoru iz kućnog naslonjača. Iako preferencijalni broj glasova za pojedinog kandidata nije bio ključan za ulazak u EP, on ipak otkriva koga birači u najmanju ruku najviše simpatiziraju

Ruža Tomašić, Mislav Kolakušić, Biljana Borzan, Karlo Ressler, Tonino Picula, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Valter Flego, Bruna Esih i Ivan Vilibor Sinčić po broju preferencijalnih glasova pomeli su konkurenciju.

No s obzirom na izborni sustav, Petir, unatoč tome što je imala više preferencijalnih glasova od Šuice i Flege, u Europski parlament nije ušla.

No tko su najveći gubitnici, oni za koje vjerojatno niste ni čuli, a koji na izborima nisu uspjeli skupiti glasove ni šire rodbine i prijatelja. A na 33 liste među 396 kandidata bio ih je popriličan broj. Slobodarska stranka Hrvatske po broju osvojenih glasova na izborima našla se na samom dnu s 513 glasova. S njihove liste čak troje kandidata dobilo je manje od petnaest glasova: Radovan Smokovina, 12, Rikardo Štetić, 13, i Patricia Hrkač Popilka, 13. Trinaest glasova prikupila je Marsela Komarić iz Hrvatske stranke reda, tek nešto uspješnija bila je Marija Miculinić (15) iz Slobodne Hrvatske, dok su Anđelko Kardum i Ljubica Gebhard iz Stranke hrvatskog zajedništva te Ivica Lenči iz Moje voljene Hrvatske dobili po 20.