petak trinaesti

Sudar u riječkoj luci: Turski brod udario u Titov 'Galeb'

V. B.

13.02.2026 u 21:38

Sudar brodova u riječkoj luci
Sudar brodova u riječkoj luci Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
Bionic
Reading

Prilikom isplovljanja iz riječke luke turski teretni brod 'Deniz Akay' udario je večeras u brod 'Galeb'. Nakon nesreće intervenirale su policija i Lučka kapetanija

Kako piše Orjana Antešić, novinarka Novog lista, došlo je do otkazivanja motora turskog broda pa je prilikom manevra udario u nekadašnjeg Titovog 'Galeba' koji je nedavno obnovljen.

Brodu Deniz Akay izdana je zabrana isplovljavanja dok se ne rasvijetle sve okolnosti ove pomorske nezgode, a o koliko je poznato nema ozlijeđenih niti onečišćenja, a o koliko je se materijalnoj šteti radi bit će poznato nakon očevida.

Sudar brodova u riječkoj luci
  • Sudar brodova u riječkoj luci
  • Sudar brodova u riječkoj luci
  • Sudar brodova u riječkoj luci
  • Sudar brodova u riječkoj luci
  • Sudar brodova u riječkoj luci
    +9
Sudar brodova u riječkoj luci Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SMRTONOSNA INFEKCIJA

SMRTONOSNA INFEKCIJA

Uzbuna zbog rastuće globalne prijetnje: U vodi vreba ameba koja jede mozak
kreditno zaduženje

kreditno zaduženje

Svađa u Poljskoj oko 44 milijarde eura za naoružanje: 'Tko glasa protiv, budala je ili izdajnik'
vremenska prognoza

vremenska prognoza

Vakula: Veljača će nam pokazati i svoju zimsku ćud

najpopularnije

Još vijesti