Sudar u riječkoj luci: Turski brod udario u Titov 'Galeb'

Kako piše Orjana Antešić, novinarka Novog lista, došlo je do otkazivanja motora turskog broda pa je prilikom manevra udario u nekadašnjeg Titovog 'Galeba' koji je nedavno obnovljen.

Brodu Deniz Akay izdana je zabrana isplovljavanja dok se ne rasvijetle sve okolnosti ove pomorske nezgode, a o koliko je poznato nema ozlijeđenih niti onečišćenja, a o koliko je se materijalnoj šteti radi bit će poznato nakon očevida.