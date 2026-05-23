Nakon višednevne potrage obustavljena akcija za nestalim roniocem

I.J.

23.05.2026 u 19:32

Potraga kod Lokoruma Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Nakon višednevne intenzivne potrage službeno je prekinuta akcija traganja i spašavanja za hrvatskim roniocem koji je nestao 19. svibnja kod otoka Lokruma, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Odluku o prekidu aktivne potrage donijela je Nacionalna podsredišnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru pri Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, nakon što opsežna akcija nije rezultirala pronalaskom nestalog muškarca koji je na Lokrumu boravio kao ronilački instruktor.

U potrazi su sudjelovale brojne službe i deseci ljudi na moru, u zraku i pod morem. Angažirani su bili djelatnici Lučke kapetanije Dubrovnik, Carinske uprave, pomorske i aerodromske policije, Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik, ronioci Hrvatske vatrogasne zajednice, Obalne straže RH, HGSS-a te lokalni ronilački klubovi i privatni vlasnici plovila.

Potraga kod Lokurma Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL

Tijekom akcije korištena je i sofisticirana tehnologija, uključujući podmorske besposadne sustave ‘AUV REMUS 100’ i ‘ROV’, kao i zrakoplov ‘Pilatus’ iz sastava Oružanih snaga RH. U zračnom pretraživanju područja pomagali su i HGSS-ovi dronovi.

Unatoč velikom angažmanu svih uključenih službi, ronilac nije pronađen. Iz Ministarstva mora izrazili su žaljenje zbog ishoda potrage te zahvalili svim službama i građanima koji su sudjelovali u akciji.

Iako je aktivna faza traganja službeno obustavljena, iz Lučke kapetanije Dubrovnik poručuju kako će i dalje nadzirati područje u sklopu redovitih aktivnosti sigurnosti plovidbe te reagirati na svaku novu informaciju ili mogući trag vezan uz nestalog ronioca.

