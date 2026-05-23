Nakon višednevne potrage obustavljena akcija za nestalim roniocem

Odluku o prekidu aktivne potrage donijela je Nacionalna podsredišnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru pri Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, nakon što opsežna akcija nije rezultirala pronalaskom nestalog muškarca koji je na Lokrumu boravio kao ronilački instruktor.

U potrazi su sudjelovale brojne službe i deseci ljudi na moru, u zraku i pod morem. Angažirani su bili djelatnici Lučke kapetanije Dubrovnik, Carinske uprave, pomorske i aerodromske policije, Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik, ronioci Hrvatske vatrogasne zajednice, Obalne straže RH, HGSS-a te lokalni ronilački klubovi i privatni vlasnici plovila.