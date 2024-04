Sučeljavanje HDZ-a, SDP-a, Mosta i Možemo! na temu zdravstva: Evo oko čega su se složili

U raspravi na temu “Liječništvo i zdravstvo - programi i rješenja političkih stranaka” u Novinarskom domu u Zagrebu sudjelovali su Ivan Bekavac (Most), Tomislav Dulibić (HDZ), Branko Kolarić (SDP-Rijeke pravde) i Ivana Kekin (Možemo).

Most za zabranu oglašavanja alkohola i kockanja, HDZ-u u fokusu liste čekanja

Bekavac (Most) smatra da HLK treba preuzeti upravljanje specijalističkim usavršavanjem kao javnu ovlast, Kolarić (SDP) i Kekin (Možemo) su pozitivni spram te ideje, ali naglašavaju nužnost suradnje s Ministarstvom zdravstva, dok je Dulibić (HDZ) kazao da je resorno ministarstvo svakako otvoreno za razgovor o prebacivanju te javne ovlasti na Hrvatsku liječničku komoru.

Most bi, kaže Bekavac, dao prioritet preventivnoj medicini i pojačao fokus na promicanje zdravih navika i života građana, čime će se utjecati i na troškove u zdravstvu, ali i zdravlje građana u cjelini.

“U PZZ-u treba promijeniti paradigmu plaćanja, liječnicima dati više slobode u radu te im smanjiti administrativna opterećenja. U bolničkom sustavu potrebno je izmijeniti praćenje kvalitete rada i ishoda liječenja”, kazao je Bekavac te dodao da će Most tražiti zabranu oglašavanja alkohola i kockanja.

HDZ-ov Tomislav Dulibić je naglasio da im je u fokusu daljnje povećanje dostupnosti zdravstvene usluge građanima te smanjenje lista čekanja. Također, fokus je i na podizanju standarda pomagala osobama s invaliditetom, preventivnim pregledima i akcijama te brizi za mentalno zdravlje i borbu protiv svih ovisnosti.

Možemo za revitalizaciju primarne zdravstvene zaštite

Ivana Kekin iz Možemo kazala je da je revitalizacija zapuštene primarne zdravstvene zaštite prioritet te stranke, kao i depolitizacija upravljanja u zdravstvu te snažnija kontrola i trošenje javnih sredstava.

Po pitanju Zakona o radno-pravnom statusu liječnika, Kekin je mišljenja da je nužno početi pravedno nagrađivati liječnike ako se odluče za rad u manje atraktivnim sredinama, no to se mora odvijati unutar granskog kolektivnog ugovora jer bi donošenje navedenog zakona, prema Kekin i Možemo, dovelo do raslojavanja socijalnog dijaloga.

Most i HDZ su za donošenje Zakona o radno-pravnom statusu liječnika. Most je jedini koji podržava uvećanje osnovice za plaće kroz ovaj zakon te koji je za ukidanje monopola HZZO-a kao osiguravatelja.

Svi za ostanak mogućnosti priziva savjesti

Sva četiri predstavnika vodećih hrvatskih političkih stranaka podržavaju ostanak mogućnosti priziva savjesti za liječnike, a konsenzus je također postignut i oko prioritetnog uvođenja sustavnog praćenja ishoda liječenja, što izravno ide u korist pacijenata, a potrebno je i za bolju učinkovitost sustava. Također su za zadržavanje mogućnosti liječnika da u slobodno vrijeme rade u privatnom zdravstvu.

Tema obvezujućih vremensko-kadrovskih normativa donijela je suglasnost Možemo, MOST-a i SDP-a koji su stava da je to potrebno, dok HDZ to ne smatra potrebnim. Bekavac i Kolarić su izrazili isti stav o funkcionalnom spajanju bolnica, dok je HDZ protiv ukidanja manjih bolnica.

Liječnici kao temeljni nositelji zdravstvene djelatnost, naglasio je predsjednik HLK-a Luetić, zainteresirani su sudjelovati u kreiranju zdravstvenih politika, zakona, propisa i odluka koje se izravno tiču zdravstvenog sustava.