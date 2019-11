Stvaranje predatora: U novoj knjizi o odnosu Donalda Trumpa prema ženama ništa nije lako probavljivo

Nova knjiga autora Barryja Levinea i Monique El-Faizy secira buran i bahat odnos američkog predsjednika prema ženama. 'Sve predsjednikove žene: Donald Trump i stvaranje predatora' kritičari ocjenjuju kao lagano štivo, ali teško probavljivo. U njoj je, kažu, malo toga ugodnog, mnogo toga uznemirujućeg i nimalo zabavnog. Znakovito je da je knjiga izašla u vrijeme kada je najavljeno suđenje Trumpu zbog skrivanja dokaza u slučaju uznemiravanja izvjesne Summer Zervos 2007. godine. Još je znakovitije da se pojavila u trenutku obilježavanja druge godišnjice od nastanka #MeToo pokreta

'Sve predsjednikove žene' upad su u svijet naoružanog libida, komentira knjigu kritičar The New York Timesa Lloyd Green te dodaje: 'To je lagano štivo, ali teško probavljivo. Za razliku od knjige 'Potpuno otkrivanje' porno zvijezde Stormy Daniels (konjske glave, kako ju je Trump počastio, opp), najprodavanijeg naslova u SAD prošle godine, u novoj knjizi baš ništa nije zabavno. Malo je toga ugodnog, mnogo toga uznemirujućeg'.

To su komplimenti ženama iz bogatog arsenala uljudnosti Donalda Trumpa. Status predatora 45. američki presjednik je stekao davno prije ulaska u Bijelu kuću, a kako je to izgledalo u njegovu burnom seksualnom životu, od njujorškog Queensa gdje je odrastao do ulaska u Ovalni ured, uključujući neobičan odnos s kćeri Ivankom, Amerikanci mogu pročitati u netom izašloj knjizi 'Sve predsjednikove žene: Donald Trump i stvaranje predatora' autora Barryja Levinea i Monique El-Faizy u izdanju Hachetta.

Osuđivan za krađu, prijevaru i krivotvorenje, čovjek je u zadnjem stadiju karcinoma želio prije odlaska svjedočiti o 'pravoj prirodi aktualnog predsjednika', stoji u knjizi. Trumpov put do kralja nekretnina i kockarnica, te njegovo prijateljstvo sa sumnjivim likovima kao što je vlasnik kluba za bogatu elitu željnu maloljetnica, Jeffrey Epstein , daje autorima podlogu da vjeruju bivšem sitnom mafijašu Tinu, piše New York Times.

Novost u knjizi je do sada nepoznat slučaj iz osamdesetih kada je Trump posjećivao jedan seks klub za VIP posjetitelje na Times Squareu i navodno običavao tražiti dvije mlade dame za ménage à trois. Times Square i 42. ulica u to su doba bili njujorško središte bluda sa seksi klubovima, porno kinima izmiješanim sa brodvejskim teatrima, trgovinama seksualnih pomagala i uličnih prodavača droge i jeftine tehničke robe. Nije čudo što je i spomenuti klub vodio mafijaš, kasnije ubijen, dok je zgrada kluba 1986. srušena da načini mjesto novom njujorškom neboderu. Stoga nema materijalnih dokaza kojima bi se potkrijepila ta priča, pa se autori drže tek svjedočenja bivšeg zaposlenika kluba, izvjesnog Johna Tina.

Guardian to potkrepljuje objavom ulomaka iz knjige u kojima defilira prava mala galerija svojedobno maloljetnih modela iz agencije Elite i kandidatkinja za Miss World, čiji je vlasnik licence bio Donald Trump. One se sjećaju njegovih upada u garderobu za vrijeme revije Oscara de la Rente, partyja na kojima su 'muškarci mogli birati cure', večera sa osnivačem Elitea i Trumpom tijekom koje se tinejdžericama starih od 14 do 18 godina nudio alkohol, privatnih terevenki nakon natjecanja za Miss svijeta sa 'starim, bogatim, pijanim likovima koji su očijukali s nama' kao jedinim gostima.

Novi razlog za opoziv

Knjiga se čini to uvjerljivijom jer se njezin izlazak poklopio s pokretanjem tužbe Summer Zervos zbog Trumpova skrivanja dokaza o seksualnom napastovanju 2007. dok je bila odbačena kandidatkinja za sudjelovanje u njegovu reality showu 'The Apprentice'. Unatoč Trumpovim prosvjedima i pravnim manevrima još od 2017. da spriječi sudski nastavak priče, 6. prosinca u New Yorku počinje suđenje. Ako se Trumpu doista dokažu navodi iz tužbe, pravni stručnjaci tvrde da bi to mogao biti još jedan razlog za opoziv predsjednika.