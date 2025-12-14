Nije luksuz ni nekretnine: Taylor Swift priznala kako je potrošila zaradu od The Eras turneje

Iako je jedna od najbogatijih glazbenica na svijetu, Taylor Swift novac zarađen na rekordnoj turneji nije trošila na luksuz, već na nešto što joj je oduvijek bilo nedostižno – povrat vlasništva nad vlastitom glazbom

Taylor Swift još je jednom pokazala da iza njezina poslovnog uspjeha stoje jasna vizija i snažna emocionalna povezanost s vlastitim radom. U nedavnom intervjuu otkrila je kako je iskoristila milijunske iznose zarađene na turneji Eras Tour, naglasivši da joj je upravo ta turneja omogućila jedan od najvažnijih trenutaka u karijeri i privatnom životu.

Povrat glazbe i životna prekretnica Gostujući 10. prosinca u emisiji The Late Show with Stephen Colbert, pjevačica je otkrila da je velik dio zarade od turneje uložila u otkup svojih snimki. 'Tako sam potrošila novac od turneje Eras. Moji obožavatelji razlog su zašto sam uspjela vratiti svoju glazbu', iskreno je poručila. Tijekom promocije dokumentarne serije Taylor Swift: The Eras Tour / The End of an Era na Disneyju+, Taylor je priznala da joj je ova turneja promijenila život. Bez nje, kako kaže, vjerojatno ne bi vratila prava na svoju glazbu, ali ni upoznala zaručnika Travisa Kelcea. NFL zvijezda zaprosio ju je u vrtu svoje vile vrijedne šest milijuna dolara u Leawoodu u Kansasu, a zaručnički prsten nastao je u suradnji s dizajnerima Kindred Lubeck i Artifex Fine Jewelry.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče

Turneja Eras Tour trajala je od 17. ožujka 2023. do 8. prosinca 2024., ukupno 632 dana, te je ostvarila više od dvije milijarde dolara prihoda od prodaje ulaznica. 'Zaručiti se za ljubav svog života i vratiti svu svoju glazbu bile su dvije stvari koje se možda nikada ne bi dogodile. Nije bilo riječ o pitanju vremena, nego o mogućnostima koje se možda nikada ne bi pojavile', priznala je pjevačica. U svibnju je objavila da sada posjeduje prava na svu svoju glazbu, koncertne filmove, videospotove, omote albuma i neobjavljene pjesme. U pismu obožavateljima na svojoj službenoj stranici otkrila je da je otkupila kontrolu nad svojih prvih šest albuma, koji su prethodno bili u vlasništvu Shamrock Capitala. 'Reći da je ovo ostvarenje mog najvećeg sna zapravo je prilično suzdržano', napisala je, zahvalivši fanovima na podršci bez koje, kako ističe, povrat glazbe ne bi bio moguć.

Taylor Swift



Taylor Swift

Bogatstvo, sigurnost i podrška nezavisnim brendovima Prema procjenama časopisa Forbes, neto vrijednost Taylor Swift iznosi oko 1,6 milijardi dolara, čime je postala najbogatija glazbenica na svijetu. Turneja Eras Tour, s ukupno 125 rasprodanih koncerata, donijela joj je više od dvije milijarde dolara, čime je postavila novi rekord u glazbenoj industriji. Njezin glazbeni katalog procjenjuje se na oko 600 milijuna dolara, uz dodatnih 600 milijuna dolara prihoda od tantijema, dok je film Eras Tour od premijere u listopadu 2023. zaradio više od 261 milijun dolara. Ipak, dio njezina bogatstva odlazi na visoke troškove sigurnosti. Tijekom turneje imala je 83 osobna zaštitara, od kojih su četvorica bila uz nju u svakom trenutku, kao i dodatnih 140 ljudi angažiranih oko koncertnih prostora prema potrebi. Procjenjuje se da godišnji trošak sigurnosti premašuje 12 milijuna dolara.

Taylor Swift

Taylor Swift