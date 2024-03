Studentica koja predstavlja Možemo! u dijaspori ima plan, ovako će vratiti mlade u Hrvatsku

Već u drugom osnovne 'mala nabrijana feministkinja'

Komarić smatra da je najveći razlog za tu apatiju, što su se ovdašnji ljudi nakon rata povukli te se u njih usadila pasivnost. 'Budi miran, šuti i sve će biti u redu - a onda je ta generacija dobila djecu i te vrijednosti usadila u njih. I onda im nije prirodno reagirati na nepravdu kad je vide ili osjete', kazala je, dodavši da ne želi glorificirati Njemačku jer i tamo ima puno stvari koje treba mijenjati, ali da će tamošnji mladi puno prije izaći na ulice nego kod nas.

Već u drugom razredu osnovne škole je, kaže, bila 'mala nabrijana feministkinja', a mnogi oko nje nisu razumjeli odakle dolazi taj bijes. 'Sve što ne valja u Hrvatskoj prelomilo se preko mojih leđa u ranoj dobi', kazala je Komarić.

Njezin društveni aktivizam naime potenciralo je osobno iskustvo obiteljskog nasilja. Tijekom djetinjstva selila se 20 puta, a svaki put uzrok preseljenja bio je isti.

'Doselili bismo se u novo mjesto, a po zakonu je centar za socijalnu skrb bio dužan mom biološkom ocu dati našu adresu, iako je on već u tom trenutku bio osuđivani zlostavljač. On bi došao, napravio scenu ili u mojoj školi ili kod kuće – bilo je tu nanošenja fizičkih ozljeda mojim profesorima i majci. I to je bio ciklus koji se ponavljao. To je bio moj život do 12. godine', rekla nam je.

'Od moje rane dobi vukle su se pravosudne borbe koje su trajale gotovo 20 godina jer hrvatsko pravosuđe vrlo rado stane na stranu zlostavljača. Sve je to, naravno, pogađalo prije svega moju mamu, ali ja sam bila svjesna svega što se događalo', dodala je.