Posvojiteljima pravo na jednokratnu naknadu

Posvojitelji, naglasio je, dosad nisu na to imali pravo s obzirom na to da su biološki roditelji u najvećem broju slučajeva iskoristili pravo jednokratne naknade za novorođeno dijete koja se sada izmjenama zakona udvostručila.

Pravo i mogućnost posvojitelji su pak imali na posvojiteljski dopust od šest mjeseci i to kroz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Oni nakon tog posvojiteljskoga dopusta, neovisno o biološkoj dobi djeteta koje posvajaju, mogu iskoristiti do 18. godine djeteta, rekao je ministar i dodao da glede roditeljskoga dopusta, dakle, onih drugih 6 mjeseci, imaju pravo iskoristiti do 8. godine djeteta, kao i svi roditelji biološke djece.