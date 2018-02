Stručnjaci upozoravaju: Ako jedan stanar promijeni bojler, moraju svi

Direktivom Europske komisije propisano je da se svi postojeći fasadni plinski bojleri moraju zamijeniti kondenzacijskima. Pritom je najveći problem u zgradama, jer se osim bojlera moraju zamijeniti i sve ostale instalacije od dimnjaka do cijevi

To moraju učiniti svi, jer u protivnom sustav neće raditi. Ukupni troškovi za potrošače mogli bi dosegnuti čak dvije milijarde kuna. Direktivom Europske unije zabranjena je ugradnja bilo kakvih drugih plinskih bojlera osim kondenzacijskih. Razlog je jednostavan, oni su najsigurniji. No, način ugradnje nije ni jednostavan, a ni jeftin, javlja HRT.

Da bi ugradili kondenzacijski bojler stanari moraju sanirati dimnjak jer postojeći nisu otporni na vlagu i urušili bi se. Uz to, drugi problem je da bi svi korisnici na toj vertikali trebali zamijeniti svoje bojlere. Svaki bi stanar pritom morao platiti od 15 do 20 tisuća kuna što je, poručuju stručnjaci, neprovedivo.

Dubravko Duvančić iz Grupacije distributera i opskrbljivača energijom kaže kako postojeći dimnjaci nisu otporni na vlagu i mogli bi se urušiti. 'Uz to bi svi korisnici po vertikali trebali zamijeniti bojlere', kaže. To bi svaki stanar morao platiti 15 do 20 tisuće kuna.

O svemu se oglasilo i Ministarstvo gospodarstva. Ispravni bojleri ne moraju se zamjenjivati, poručuju. Ali dotrajali se moraju zamijeniti u skladu s propisima Unije.

'Novi kondenzacijski bojleri mogu se ugrađivati u postojeće dimovodne sustave, uz manje izmjene na samim dimovodnim sustavima. Napominjemo da ne postoji obveza zamjene ostalih bojlera priključenih na tu vertikalu', navode u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Stručnjaci apeliraju da Ministarstvo omogući iznimke u slučaju višestambenih zgrada. U protivnom, kažu, ovo bi mogla postati nova 'afera razdjelnici'.