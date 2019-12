Strenja: Kujundžić odgovoran za dvije milijarde kuna duga liječnicima

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo, Mostova Ines Strenja u srijedu je ministra zdravstva Milana Kujundžića prozvala kao odgovornog za dvije milijarde kuna duga liječnicima zbog neisplate prekovremeno odrađenih sati, a što će, kaže, ministar na teret građana morati isplatiti slijedom odluke Vrhovnog suda

Strenja je na konferenciji za novinare rekla kako očekuje da već sljedećeg mjeseca liječnici počnu primati svoje zaslužene plaće zajedno s obračunatim prekovremenim satima , što je, ističe, već treća pljuska ministru Kujundžiću 'koju je dobio od onih kojima se obratio, od ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića preko suda do Vrhovnog suda'.

'Velika je odgovornost ministra Kujundžića za dug koji je stvorio sustav, odnosno ustanove koje nisu obračunavale dug prema liječnicima i koji će plaćati zdravstveni obveznici, a ići će iz limita bolnica namijenjenog prvenstveno za liječenje. Kujundžićeva je velika odgovornost zbog duga od dvije milijarde kuna što će morati platiti liječnicima, ali će ga mišljenje Vrhovnog suda primorati da sjedne i dogovori se na koji će se način isplatiti', istaknula je.

Kujundžić nije htio ni čuti za dijalog sa sindikatima

Ministrovom velikom krivnjom smatra to što nije uspostavio kvalitetan dijalog sa sindikatima koji su ga upozoravali, napominjući da je u zadnjih nekoliko mjeseci Hrvatski liječnički sindikat u tri navrata tražio da se razgovara i pokuša postići nekakva nagodba, čak i otplata s nagodbom u ratama, no 'Kujundžić za to nije htio ni čuti'.

'Odjednom sada može i zakon o plaćama i strukovni kolektivni ugovor, a do sada ministar o tome četiri godine nije htio ni razgovarati. U oba Mostova zahtjeva za opoziv Kujundžića jedan od ključnih argumenata je bilo to što nije ostvario adekvatan dijalog s liječnicima', zaključila je Strenja.

Vrhovni sud u utorak je zauzeo pravno stajalište da zdravstveni radnici za vrijeme važenja kolektivnog ugovora imaju pravo na uvećanje plaća i za prekovremeni rad.

Pravno je shvaćanje Vrhovnog suda da zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaća za posebne uvjete rada i pravo na uvećanje plaća za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za prekovremeni rad.