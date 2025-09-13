Strelovit uspon: Kirk je već s 18 godina pisao o indotkrinaciji u školama i brzo postao influencer

Rođen u predgrađu Chicaga 1993. godine, Charlie Kirk vrlo rano se počeo baviti konzervativnom politikom. Sa svega 18 godina napisao je svoj prvi esej za desničarski portal Breitbart News, u kojem je optužio škole za širenje “propagande” i “indoktrinacije”. Njegov je rad privukao pažnju Billa Montgomeryja, umirovljenog poslovnog čovjeka i aktivista Tea Partyja, starijeg od njega više od pola stoljeća. Montgomery je prepoznao njegov potencijal i uzeo ga pod svoje okrilje

Godine 2012. – otprilike na polovici predsjedničkog mandata Baracka Obame – njih su dvojica osnovali Turning Point USA, organizaciju usmjerenu na konzervativni aktivizam među studentima i mladima na sveučilišnim kampusima. Organizacija se brzo širila, paralelno s rastom Kirkove publike na društvenim mrežama. Turning Point USA ubrzo se uključio u online medije i mladima ponudio moderan, zapakiran oblik konzervativizma. Ta mu je pozicija donijela priliku da, s 22 godine, održi govor na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2016. godine. Pomak udesno i sve otvorenija lojalnost Trumpu Kako je rastao njegov politički utjecaj, tako su i njegovi stavovi postajali sve radikalniji, piše BBC. Charlie Kirk je otvoreno istupao protiv istospolnih brakova i pobačaja, zagovarao kršćanski nacionalizam i često bio oštro kritičan prema islamu. Postao je poznat i po izjavi da su smrti vatrenim oružjem “cijena vrijedna plaćanja” za pravo na njegovo posjedovanje. Istodobno se protivio programima raznolikosti te širio dezinformacije o cjepivima protiv Covida i o “izbornim prijevarama”. Unatoč svemu, jedno je bilo konstanta: njegova nepokolebljiva odanost Donaldu Trumpu. Jedan od prvih ljudi koje je JD Vance nazvao prije ulaska u politiku bio je upravo Charlie Kirk. “Kirk me povezao s ljudima koji su kasnije vodili moju senatsku kampanju, a upoznao me i s Donaldom Trumpom Jr.,” napisao je Vance u posveti nekoliko sati nakon Kirkove smrti. “Don je primio moj poziv samo zato što ga je Charlie zamolio.” Tri godine kasnije, kad je stariji Trump razmatrao koga će izabrati za svog potpredsjedničkog kandidata, Kirk je snažno lobirao za Vancea – i javno i privatno.

Sve dublje u Trumpovoj orbiti Do tog trenutka Kirk je već bio nezaobilazna figura u Trumpovom krugu. Redovito je sudjelovao u raspravama o strategijama na imanju Mar-a-Lago na Floridi, okupljao donatore i organizirao samite Turning Point USA u suradnji s lokalnim republikancima. Iako se nikada nije kandidirao za javnu funkciju niti obnašao službenu dužnost u vladi, Kirk je uspio od anonimnog aktivista iz predgrađa postati jedan od ključnih nositelja MAGA pokreta. Trump je više puta priznao da su Kirk i njegova organizacija imali značajnu ulogu u pobjedi 2024. godine. Osim što je bio savjetnik i blizak prijatelj obitelji Trump, bio je i svojevrsni most prema mlađim republikancima, koje je privukao u stranku. Meteoritski uspon Kirkova politička putanja bila je gotovo filmska. Iako je u prvim godinama svoje karijere surađivao s klasičnim republikanskim kandidatima, već 2016. priznao je časopisu Wired da “nije najveći obožavatelj Donalda Trumpa”. No ubrzo se prometnuo u jednog od njegovih najodanijih saveznika, gotovo bez ikakvih javnih neslaganja s MAGA agendom. Jared Kushner, Trumpov zet, nakon Kirkove smrti izjavio je da je Kirk odigrao “značajnu ulogu u pomaganju predsjedniku u kampanji 2016., u izgradnji i jačanju MAGA pokreta”, te dodao da je “dolazio s velikim idejama, lako je bilo raditi s njim i uvijek je ispunjavao očekivanja”. Lawrence Muir, bivši dužnosnik u prvoj Trumpovoj administraciji, opisao je Kirkov utjecaj kao ključan, posebice na početku Trumpova prvog mandata. Prema njemu, Turning Point USA postao je glavno sredstvo za privlačenje mlađih ljudi u republikanske redove. No, možda je njegov najvažniji doprinos bio to što je konzervativcima pokazao kako koristiti društvene mreže i kako se povezati s mladima. “Ono što je Charlie zapravo učinio,” rekao je Muir, “bilo je pružanje odskočne daske svima koji nisu htjeli biti birokrati, već graditelji pobjedničkih koalicija.”

Sve bliže Bijeloj kući Njegov utjecaj još je jače došao do izražaja u drugom Trumpovu mandatu. Samo dva dana prije nego što je Trump ponovno preuzeo dužnost, njih dvojica zajedno su igrala golf u Mar-a-Lagu. Bliskost s obitelji Trump omogućila mu je da sudjeluje i u procesima provjere kadrova za administraciju. JD Vance kasnije je zapisao: “Charlie nam nije samo pomogao pobijediti 2024. – pomogao nam je sastaviti i cijelo vladino osoblje.” Kirk je nastavio voditi podcast, održavati predavanja po kampusima i sudjelovati u javnim raspravama, sve dok je pratio Trumpovu agendu. Nakon što je otvoreno kritizirao Ministarstvo pravosuđa zbog odugovlačenja s objavljivanjem dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, osobno je razgovarao s Trumpom. Nedugo zatim izjavio je da je “završio s temom Epsteina”.