Stožer sutra predlaže ponovno aktiviranje Arene kao covid bolnice, stiže i zabrana prodaje alkohola

Svakoga dana ruše se rekordi zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj pa izuzetka nije bilo ni danas kad su zabilježena čak 2242 nova slučaja covida-19. U bolnicama je čak 731 pacijent, što govori da se zdravstveni sustav sve više opterećuje covid-pacijentima, što bi moglo dovesti do njegova pucanja ako se brojke barem ne stabiliziraju kad se već ne mogu smanjivati. Prema najnovijim informacijama, to je razlog što bi se već sljedećeg tjedna zagrebačka Arena mogla početi pripremati za prijem lakše oboljelih i nove mjere Stožera.

Prema najavama, zagrebačka Arena mogla bi se u narednih nekoliko dana ponovno pretvoriti u alternativni smještaj za covid-pozitivne. Na bolničkom liječenju trenutačno se nalazi 731 pacijent, što je dvostruko veći broj nego prije dva tjedna. Covid-bolnice se pune velikom brzinom, no najveći je problem sve veći broj zdravstvenih djelatnika koji su pozitivni ili u samoizolaciji.

Zasad ostaje otvoreno pitanje kažnjavanja nenošenja maski u zatvorenim prostorima jer bi za to trebalo mijenjati neke zakonske odredbe. Moguće je, nastavi li se ovaj trend povećanja novozaraženih na dnevnoj bazi, da se posegne i za tom mjerom. Potpuni lockdown zasad nije opcija premda je proljeće pokazalo da je, uz zatvaranje granica, to zapravo jedino moguće učinkovito sprečavanje širenja zaraze.

Ograničenje broja osoba dozvoljenih na okupljanjima jedna je od prvih mjera koje povlači većina europskih zemalja jer je ustanovljeno da su upravo okupljanja glavna žarišta bolesti. U velikom broju zemalja koje su najteže zahvaćene epidemijom broj je ograničen na maksimalno šest do 10 osoba, a ograničavaju se i obiteljska druženja između različitih kućanstava.

Iako i sami prosvjetni radnici djecu pripremaju na mogući prelazak na online nastavu, generalnog zatvaranja škola još uvijek nema: princip zatvaranja "od razreda do razreda" i "od škole do škole" pokazao se dobrim. No, ozbiljno se razmatra promjena pravila za samoizolaciju djece. Naime, ako se u razredu pojavi zaraženo dijete, u izolaciju odlazi cijeli razred. Prijedlog je da se u izlaciju šalje samo najbliži krug kolega zaraženog đaka, a ne cijeli razred. Čak 99 posto oboljele djece nema simptoma.