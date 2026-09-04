Plenković objavio: Kupujemo 18 višecijevnih raketnih sustava - snažna vatrena moć

Ministri će raspravljati i o potporama poljoprivrednicima pogođenima afričkom svinjskom kugom te pokretanju razgovora s potencijalnim dobavljačima nuklearnih tehnologija. Sjednica počinje u 11 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a njezin tijek pratite uživo na tportalu.

Veći dio sustava trebao bi stići do 2028., a ostatak najkasnije godinu poslije. Vlada će odlučivati i o modernizaciji svih 12 hrvatskih Rafalea sa standarda F3-R na F4 te njihovu opremanju naprednim sustavima detekcije i samozaštite. Na dnevnom su redu i nadogradnja borbenog komunikacijskog sustava HRZ- a, nastavak modernizacije radara te gradnja hangara za održavanje zrakoplova u Zemuniku.

Sjednica Vlade

Plenković se osvrće na ključne teme

'Obilježili smo Međunarodni dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu 30. kolovoza', rekao je na premijer na početku. 'Vladi je prioritet pronalazak nestalih, stoga su od 2016. do danas istražene 144 lokacije. Pronađeno je sedam masovnih i 46 pojedinačnih grobnica te identificirane 343 osobe.

Danas tragamo još za 1725 nestalih, a ustrajno ćemo nastaviti poduzimati sve aktivnosti kako bismo saznali sudbinu nestalih.

Prošlog vikenda obilježena je 19. godišnjica kornatske tragedije u kojoj je poginulo 17 vatrogasaca.

Nakon velikog požara u Omišu ozljedama je podlegao dugogodišnji vatrogasac Drago Lelas te izražavam sućut njegovoj obitelji.

Iza nas je završetak Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Riječ je o deset milijardi eura, od toga 4,2 milijardi eura zajmova - 13 posto nacoinalnog BDP-a.

Antonio Costa bio u Zagrebu

U srijedu smo primili ovdje Antonia Costu, predsjednika EU vijeća, a glavna tema bio je višegodišnji financijski okvir. Za RH je i dalje važno loviti korak sa zemljama koje su u Uniju ušle prije nas.

Raspravilio smo pitanje proširenja EU, osobito situaciju u BiH, nužnosti ustavnih i izbornih reformi radi jednakopravnosti hrvatskih predstavnika u predsjedništvu BiH.

O otpadu u Gospiću

Održali smo sastanak sa svim gradonačelnicima općina, predstavnicima inicijativa koje su se odazvale na naš poziv, kao i sad nadležnim institucijama. Fond za zaštitu okoliša je donio nekoliko odluka koje su važne i posjet je došao u tom trenutku kada Vlada donosi rješenje za otpad na lokaciji nekadašnjeg PPK Velebit. Razumijemo zabrinutost zbog odloženog otpada. Taj otpad je završio tamo na temelju odluka županijskih tijela a ne Vlade.

Tvrtka koja je dobila posao odvoza otpada u vrećama vrlo brzo će početi s odvozom', istaknuo je premijer. 'Povjerenstvo Fonda bavi se analizom odnošenja rasutog otpada, a napravljen je i plan sanacije zakopanog otpada. Svi aspekti otpada na lokaciji PPK Velebit su u aktvinom procesu rada', dodao je.

Osim kaznenog procesa koji se vodi, Vlada će idućeg tjedna imati prijedlog izmjena kaznenog zakona, čime će se pooštriti kazne i uvesti kvalifikacije novih kaznenih djela protiv okoliša.

O vodi u Lici

'Sva ispitivanja potvrdila su da sve dezinformacije su netočne. Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji je potpuno ispravna za piće. Želim poslati poruku da je voda u Gospiću ispravna.

Prijetnja sa odlagališta se ne zanemaruje, tretira se vrlo ozbiljno. No prema podacima HZJZ-a, sad nema ugroze za građane.

Cijeli ovaj slučaj utjecat će na saniranje odlagališta u Hrvatskoj, stoga idemo s izmjenama zakona kako se ovakva postupanja ne bi ponavljala.'

O inflaciji

'Inflacija iznosi 4,1 posto u kolovozu, dok je u srpnju bila 3,9 posto. Prema svim analizama, to je izravna posljedica je daljnja destabilizacija prilika na Bliskom istoku. Međutim, Vlada stalno donosi mjere i time omogućuje povoljnije cijene za naše građane.

Najavljujem jesenski paket mjera koji će podržati građane i gospodarstva kad se radi o ublažavanju posljedica ove krize.'

Početak nove školske godine

'Četiristo i pedeset tisuća učenika kreće u novu nastavnu godinu. Velik investicijski ciklus od 3,2 milijarde eura kojeg radimo trebao bi povećati kvalitetu i pristupačnost obrazovanja na svim razinama. Cilj je jednosmjenska nastava do 2030. u svim školama.'

Jačanje obrane RH

Donijeli smo odluke o modernizaciji vojske. Danas donosimo odluku koja je uvjetovanja kontekstom u kojem se nalazi svijet i Europa, a to su najozbiljnije sigurnosne prijetnje u posljednjih nekoliko desetljeća.

Saveznice su na samitu NATO-a u Haagu preuzele obvezu da će do 2035. izdvajati za obranu 3,5 posto BDP-a.

Ulažemo ne da bi prijetili, već da bi pridonijeli kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.

Najvažnija odluka odnosi se na 18 lansera Chunmoo K239 južnokorejske proizvodnje. Jedna od prednosti je da na jednom lanseru koristi različite rakete različitog kalibra, što mu daje snažnu vatrenu moć i kratko vrijeme reakcije.

Po prvi put steći ćemo sposobnost brzog i preciznog djelovanja po ciljevima na vrlo velikim udaljenostima.

Donosimo odluke i daljnjoj modernizaciji borbenih aviona Rafale sa standarda F3-R na F4.

Ulažemo u sposobnosti detekcije samozaštite, sigurnost pilota, preživljavanje aviona u zahtjevnom borbenom okruženju. Također, ulažemo u sustave koji su vezani za radare koji su dio našeg ulaganja u obrambene sposobnosti vojske.

Donijeli smo odluku o rastu naknada za pilote i djelatnike HRZ-a angažiranih na gašenju požara u Hrvatskoj i inozemstvu. Povećavamo naknade letačima u posadama HRZ-a s 40 neto na 150 eura neto.

Zakon o obrtu

Danas donosimo novi Zakon o obrtu. U posljednjih deset godina broj obrta je porastao za više od 83 posto. Izmjene zakona provodimo u partnerstvu s Hrvatskom obrtničkom komorom.