Što su to točno dogovorile Velika Britanija i Europska unija, i zašto je to važno

Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija dogovorile su u posljednji trenutak trgovinski sporazum kojim će Britanija zadržati pristup jedinstvenom tržištu EU-a s 450 milijuna potrošača bez carina i kvota, no on neće spriječiti gospodarske štete, upozoravaju ekonomski stručnjaci

To je "tanak sporazum" koji neće spriječiti gospodarsku štetu i poremećaje u trgovini za Britaniju i članice EU-a i još ostaje za utvrditi mnoge aspekte budućih odnosa Britanije i EU-a, mogućim i tijekom više godina, ocjenjuje agencija Reuters.

To znači da sada dogovoreni "tvrdi brexit", kako ga naziva Reuters jer nosi odlučniji raskid u odnosu na prethodne prijedloge, nije puno bolji u ekonomskim pogledima od brexita "bez dogovora" za koji OBR tvrdi da bi doveo do daljnjeg pada proizvodnje od dva posto na početku i još 1.5 posto do 2025.

"Brexit bez dogovora je bolan jer odmah pogađa poput cunamija", napisao je ekonomist John van Reenen na blogu Londonske škole ekonomije . "Tvrdi brexit je nečujniji i štetit će gospodarstvu desetljećima."

Gospodarstva EU-a također će biti pogođena, ali u puno manjoj mjeri, iako će neke zemlje poput Irske i Belgije, biti pogođene više od drugih.

Hylke Vandenbussche, profesor s belgijskog Sveučilišta u Leuvenu, prognozirao je prošle godine da će brexit uz sporazum o slobodnoj trgovini značiti pad zajedničkog gospodarstva 27 članica EU-a od 0.38 posto te da će 280.000 ljudi ostati bez posla.