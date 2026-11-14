Ministarstvo reagiralo na apele roditelja njegovatelja: 'Svjesni smo važnosti ovog pitanja..'

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike najavilo je da će sljedeći tjedan održati sastanak s Udrugom roditelja njegovatelja Malo čudo te razgovarati o bolovanjima roditelja njegovatelja, problemu na koji je Udruga ukazala okupljanjima pred Ministarstvom

Ministarstvo je u kontinuiranoj komunikaciji s Maricom Đogaš Mikulić, kao i s drugim roditeljima njegovateljima, s kojima je tijekom proteklog razdoblja održano više sastanaka i razgovora o otvorenim pitanjima, uključujući i pitanje bolovanja roditelja njegovatelja, stoji u odgovoru Hini nakon što je Đogaš Mikulić, predsjednica Udruge, u petak uoči okupljanja poručila da od Ministarstva nisu dobili konkretan odgovor na pitanje o problemu bolovanja te da neće odustati dok se ne pokrene pitanje izmjena zakona.

"U međuvremenu je održan i prvi Nacionalni panel za roditelje njegovatelje, na kojem se također razgovaralo o izazovima i potrebama roditelja njegovatelja te mogućim rješenjima za unapređenje njihova položaja", ističe Ministarstvo. Navodi i da su predsjednicu Udruge pozvali na sastanak kako bi "nastavili razgovor". "Budući da zbog svojih obveza nije bila u mogućnosti doći, sastanak je dogovoren za sljedeći tjedan. Dijalog i suradnja se nastavljaju", napominje Ministarstvo.