IZRAZIO SUĆUT

Nakon novog femicida ministar najavio provjere: 'Ishodi u praksi nisu dovoljno dobri'

I.H./Hina

14.11.2026 u 13:42

Alen Ružić
Alen Ružić Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
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Nakon ubojstva žene u Starim Mikanovcima, ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić je u subotu, uz izraze sućuti pogođenima ovom tragedijom, najavio provjeru je li u slučaju bilo postupanja sustava socijalne skrbi te nove mjere za učinkovitiju zaštitu žena od nasilja

Osvrćući se na najnoviji slučaj femicida, sinoćnje ubojstvo žene u Starim Mikanovcima, ministar je nakon sjednice Vlade kazao da zasad raspolaže samo osnovnim informacijama da se očito radi o nasilju u obitelji, dodajući da je naložio provjeru je li u slučaju bilo postupanja sustava socijalne skrbi.

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Naveo je da, unatoč unaprjeđenju zakonskog okvira, ulaganjima u infrastrukturu, sigurne kuće, udruge i stručne djelatnike u udrugama koje pružaju pomoć žrtvama nasilja, ishodi u praksi nisu dovoljno dobri

Upravo zbog toga Ministarstvo je u prethodnom razdoblju intenziviralo razgovore s udrugama koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja, dodao je, a za idući petak najavljen je sastanak s predstavnicima udruga iz cijele Hrvatske.

"Upravo zbog toga smo imali inicijalni sastanak kad je bio zadnji takav događaj i tada smo se fokusirali na nekoliko točaka, pitanje financiranja, donošenja novog pravilnika, a sve kako bi postojeće mjere učinili što životnijima i što funkcionalnijim u prevenciji ovakvih događaja. Već idući petak ćemo krenuti s aktivnim i konkretnim donošenjem mjera", najavio je. 

Kako su izvijestili iz PU vukovarsko-srijemske, policija je sinoć u stanu u Starim Mikanovcima nakon dojave zatekla mrtvu ženu, a zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, muškarac koji se tim kaznenim djelom dovodi u vezu je pod nadzorom policije. 

Komentirajući slučaj smrti Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru, ministar je rekao da nije upoznat s detaljima jer je riječ o događaju izvan neposredne nadležnosti njegova resora te naglasio da bi prepustio struci procjenjivanje svih okolnosti. 

Izrazio je sućut obitelji preminulog i ocijenio da je slučaj "apsolutno neprihvatljiv".

"Jedino što može na neki način biti zaključak ovog slučaja jest penalizacija i puna odgovornost i osiguranje da se takvi slučajevi ne ponove", poručio je.

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