Što je sporno u djelovanju Turudića? Olujić: U izbornoj godini smo, krenuli su politički obračuni

'Nama novinarima je dužnost takve prepiske objaviti, prije čega smo itekako pazili da ne objavimo ništa što bi spadalo u nekakvu doista privatnu sferu. Ovdje se radi o komunikaciji između jednog pravosudnog dužnosnika, dakle suca, i žene koja je imala jednu vrlo važnu ulogu, važnu funkciju u HDZ-u najprije, a onda kasnije i u vladi Andreja Plenkovića, bila je tajnica. Dakle, iz tih poruka koje smo objavili vidljivo je da sudac Turudić nije govorio istinu o prirodi svog odnosa, on je govorio da je to površno poznanstvo, onda je tvrdio da se sa Josipom Rimac sreo jednom da bi se pokazalo da je bilo više tih susreta, pogotovo 2020. godine.', rekla je novinarka Toma te nastavila:

'Ona se sastajala s njim da bi izvlačila podatke o predmetu Inje Bašića i onda sve to referirala. Tu se svašta dogodilo, na koncu ono što je po meni najgore, najsuspektnije, je to da se otkrilo kako je preko HDZ Turudića lobirao za svoj izbor u Županijski sud. Dakle, upravo je Josipa Rimac bila, nazovimo to tako, časnica za vezu. Lobirala je u stranci da ga se izabere, a što je još gore, i Mamić je također lobirao za njegov izbor za predsjednika Županijskog suda. Samo evo što u tom pokušaju, koji je vidljiv kroz ove poruke, nije uspjelo. Uspjelo je tek kasnije, ovaj natječaj bio poništen', izjavila je Toma.

Bivši glavni državni odvjetnik Željko Olujić, komenitrajući situaciju oko izbora Ivana Turudića na poziciju glavnog državnog odvjetnika, rekao je kako je to sve vađenje iz konteksta.

'Ne samo što je predsjednik Vlade rekao da je to vojarizam na određen način, on je upotrijebio jednu blažu formulaciju. Mi smo u izbornoj godini, krenuli su politički obračuni sa svih strana, a pogotovo od strane gospodina Milanovića koji je u jednom, da tako kažem, internom sukobu već dugi niz godina s gospodinom Turudićem. Zašto je s njim u sukobu? Zato što je gospodin Turudić predsjedavao vijeću kojem je došlo do izruge, kao što znate, komunističkih ubojica koji su osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora u Njemačkoj, a gospodin Milanović se tome žestoko protivio', rekao je Olujić.

Podsjetio je da je nakon toga uslijedila packa Hrvatskoj jer se nismo prikazali onakvom svjetlu kao što je trebalo, a to je da je zakon iznad svega.

'Dakle, otud to svi skupa kreće, a naravno da opozicija u svojem djelovanju, a to i je njezin zadatak, se politički obračunava', dodao je Olujić.

Bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer smatra da je teško dovesti u vezu postupak izručenja Perkovića i Mustača sa sadržajem ovih razgovora koji su objavljeni u javnosti.

'Ja tu ne vidim nikakvu vezu. Kakvi su odnosi između predsjednika i premijera, između predsjednika i Turudića, to je meni manje bitno. Bitno je ovo što imamo. Imamo sadržaj tih međusobno razmijenjenih poruka i ono što je u cijeloj toj priči važno, barem za mene - ovdje nije odlučan inkriminirajući sadržaj tih poruka, postoji li ili ne postoji. To je zapravo pitanje za policiju, za državno odvjetništvo, eventualno za sud. Ovdje je zapravo ključno pitanje, je li sadržaj poruka takve naravi da upućuje na sigurnosnu zapreku da bi onaj tko pretendira na mjesto glavnog državnog odvjetnika, mogao biti izabran', rekao je Žganjer.

Dodao je da treba razmotriti je li narav ovih poruka upućuje na mogućnost i na postojanje rizika da bi osoba koja se prihvati dužnosti glavnog državnog odvjetnika mogla zloupotrijebiti ovlasti koje su joj na raspolaganju. Ističe kako je 'to stvar o kojoj će odlučiti zastupnici u Hrvatskom saboru'.

'Objektivno mislim da sadržaj ovih poruka upućuje na tu zapreku. To je moje osobno mišljenje. Nemam nikakav legitimitet, imaju ga zastupnici u Hrvatskom saboru pa će zapravo onda upravo temeljem tog legitimiteta glasati za ovu ili onu odluku vezano uz izbor glavnog državnog odvjetnika. Moj legitimitet se temelji samo na nekom mom zdravom razumskom promišljanju, ako ga još uvijek ima, i na osobnoj savjesti.', rekao je Žganjer dodajući kako on osobno u tim porukama, kako kaže, vidi sigurnosnu zapreku.