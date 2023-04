Što je fentanil, droga gora od heroina na koju su Amerikanci upozorili Božinovića

Kako fentanil utječe na mozak?

Poput heroina, morfija i drugih opioidnih droga, fentanil djeluje tako da se veže na tjelesne opioidne receptore koji se nalaze u područjima mozga što kontroliraju bol i emocije. Nakon višestrukog uzimanja opioida, mozak se prilagođava drogi, smanjujući njegovu osjetljivost, zbog čega je teško osjetiti zadovoljstvo od bilo čega osim droge. Kada ljudi postanu ovisni, traženje droga i njihova uporaba preuzimaju njihove živote.

Učinci fentanila su: izuzetna ugoda, pospanost, mučnina, zbunjenost, zatvor, sedacija, problemi s disanjem i nesvjestica.

Možete li se predozirati fentanilom?

Da, osoba se može predozirati fentanilom. Predoziranje se događa kada lijek izazove ozbiljne nuspojave i simptome opasne po život. Kad se ljudi predoziraju fentanilom, njihovo se disanje može usporiti ili zaustaviti. To može smanjiti količinu kisika koja dolazi do mozga i do stanja koje se naziva hipoksija. Ona može dovesti do kome i trajnog oštećenja mozga te smrti.