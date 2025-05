Pullitzer novinarima Reutersa koji su razotkrili šverc opasne droge, ovo su ostali dobitnici

The New York Times osvojio je četiri Pulitzerove nagrade, dok je časopis The New Yorker odnio tri priznanja za izvještavanje o ključnim svjetskim događajima poput pokušaja atentata na tadašnjeg predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa i rata u Gazi.

Za sedmodijelnu seriju pod nazivom "Fentanyl Express", Reutersovi novinari su kupili sve sastojke potrebne za proizvodnju fentanila, pokazujući koliko su kineske kemikalije koje potiču američku krizu sa sintetičkim opioidima lako dostupne i jeftine, te zašto američke vlasti ne uspijevaju zaustaviti ovu smrtonosnu trgovinu.

Za svega 3600 dolara, tim je nabavio dovoljno kemikalija i opreme za proizvodnju droge u vrijednosti od najmanje tri milijuna dolara.