Stižu novi ultraprecizni projektili za Himarse, otkrivamo što će sve moći gađati

Prema dostupnim podacima, novi projektil je dužine četiri metra i promjer mu iznosi 43 centimetra. Bojna glava je težine 91 kilogram, a čitav sustav koristi naprednu pogonsku tehnologiju na čvrsto gorivo za brži i dalji let. Također je dizajniran da bude tanji i sofisticiraniji, ali i ekonomičniji, jer povećava broj projektila po kapsuli na dva, ujedno udvostručujući kapacitet lansera poput Himarsa i M270. Od sustava navođenja treba istaknuti integrirani INS i GPS, kao i proturadijacijske i infracrvene tragače (IIR), imune na toplinske mamce.

Valja istaknuti da američka vojska trenutno ispituje čak četiri varijante PrSM-a. Prva je već u ograničenoj upotrebi i ne sadrži višemodnu tražilicu te postupno zamjenjuje taktičke balističke rakete ATACMS. Druga varijanta je službeno poznata kao kopneni protubrodski projektil (LBASM) i ima ugrađenu višemodnu tražilicu, što joj omogućuje da s većom lakoćom prelazi tzv. zabranjene zone.

Budući da je LBASM bio u razvoju nakon američkog povlačenja iz Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa 2019. godine, njegov domet će se povećati iznad prethodnog praga od 500 kilometara do očekivanih 1000 kilometara, i to znatno većom brzinom. Kao što mu ime sugerira, LBASM će biti protubrodski projektil, ali će u suradnji s višemodnim pretraživačem imati sposobnost napadanja pokretnih kopnenih ciljeva. Očekuje se da će prva nabava projektila biti dovršena do kraja 2028. godine, a prvi korisnici bit će američki Marinski zbor i australska vojska.