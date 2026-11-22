U potpunosti je nakon potresa završena trogodišnja konstrukcijska i cjelovita obnova središnjice HDZ-a, ukupni troškovi bit će oko 5,9 milijuna eura, a sutra će se u njoj održati sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora, rekao je u nedjelju glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.

"Cjelokupna konstrukcijska i cjelovita obnova za sada će iznositi 4,9 milijuna eura, a još očekujemo do milijun eura troškova za modernu opremu", rekao je novinarima Katičić nakon obilaska obnovljenih prostorija središnjice HDZ-na Trgu žrtava fašizma 4. Naveo je da je financiranje obnove zgrade obavljeno kroz tri izvora - iz stranačkih članarina, od refundacije troškova jer je zgrada imala policu osiguranja te od zajma samog graditelja zgrade uz kamatnu stopu od dva posto godišnje. Pojasnio je da se, nakon potresa koji je bio 2020. godine, pristupilo nužnim popravcima koji su im omogućili da još neko vrijeme budu u toj zgradi. Međutim, daljnjom analitikom stanja cijele zgrade ustvrdilo se postojanje statičkih problema te je stoga Predsjedništvo HDZ-a odlučilo da se krene u konstrukcijsku i cjelovitu obnovu zgrade.

Katičić je kazao i da, iako zgrada nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, središnjica HDZ-a spada pod određene norme kulturne zaštite te da za to sve imaju ishođena i odobrena rješenja. To se najviše odnosi na pročelja zgrade s ulične i stražnje strane. "To je sve napravljeno u skladu s konzervatorskim rješenjima i vraćeno je u stanje koje je traženo", poručio je. Istaknuo je i da sada, po seizmološkim procjenama, zgrada središnjice HDZ-a može izdržati i potres od više od sedam stupnjeva.

Obnovljena zgrada stranke HDZ-a Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL







+46 Obnovljena zgrada stranke HDZ-a Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Izvijestio je da će se u središnjici HDZ-a, osim svih stručnih službi, održavati i sjednice Predsjedništva, konferencije za novinare, a formirana je i nova prostorija koja prima više od 140 ljudi u kojoj će se moći održavati i sastanci Nacionalnog odbora. U suterenu zgrade uređena je i memorijalna soba prvog hrvatskog predsjednika i predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana u kojem je izložen mali dio opusa koji se tiče povijesti stranke, a kako bi čuvali uspomenu na prvog predsjednika HDZ-a. U njoj je originalno odijelo dr. Franje Tuđmana koje je nosio na inauguraciji nakon pobjede nakon prvih višestranačkih izbora, njegov izvorni ormar, stolica i stolić na kojima je pisao, sve njegove knjige, neki dokumenti, među kojima je i onaj kada je bio osuđen za vrijeme komunizma, te svi datumi koji su bitni za povijest hrvatskog naroda i HDZ-a.