Zaklada "Hrvatska za djecu" u 2026. dodijelila je više od 850 potpora fizičkim osobama, ukupne vrijednosti 1.128.000 eura, a prosječan iznos potpore po obitelji iznosio je 1356 eura, istaknuto je u nedjelju na predstavljanju rezultata rada Zaklade u Muzeju suvremene umjetnosti.

U središtu rada Zaklade su promicanje roditeljstva i obiteljskih vrijednosti, obrazovne, sportske i ekološke aktivnosti te povezivanje djece, solidarnost i inkluzija, a predsjednica Zaklade Renata Gubić kazala je da imaju tri djelatnosti: dodjelu potpora fizičkim osobama, stipendiranje učenika te sufinanciranje programa i projekata udruga i drugih pravnih osoba. Dodijelili su 270 učeničkih stipendija, ukupne vrijednosti 570.000 eura, odnosno 2000 eura godišnje po učeniku, te sufinancirali 47 programa i projekata pravnih osoba s gotovo pola milijuna eura. Među značajnijim mjerama je i sufinanciranje kupnje automobila sa sedam ili više sjedala za obitelji s četvero i više djece. Ministarstvo demografije i useljeništva i Zaklada za tu su namjenu ove godine izdvojili 4,5 milijuna eura, a potporu bi trebalo dobiti do 350 obitelji. Zaklada je provela i deset samostalnih projekata, među kojima su „Moja maturalna večer“, „Put prijateljstva“, III. Sportski susreti mladih, održani ove godine u Slavonskom Brodu, te digitalna kampanja „Roditeljstvo je plus“.

Govoreći o kampanji „Roditeljstvo je plus“, čiji su sadržajii na društvenim mrežama ostvarili više od 1,3 milijuna pregleda u 30 dana, Gubić je istaknula kako su se bavili emocionalnim razlozima zbog kojih mladi odgađaju roditeljstvo. Na temelju dviju fokusnih grupa utvrđeni su strahovi mladih, među kojima su pitanje vlastite spremnosti za roditeljsku ulogu, mogućnost karijerne stagnacije majki i nesigurnost u dugoročnost partnerskih odnosa. Naglasila je kako cilj nije nametati životne izbore, nego pružiti podršku mladima koji žele postati roditelji, ali ih u tome koče strahovi i različite prepreke.

Blažanović: Cilj je da potpora za novorođeno dijete do 2028. dosegne 1000 eura Državna tajnica u Ministarstvu demografije i useljeništva Danijela Blažanović upozorila je da je pad nataliteta velik problem Hrvatske, ali i cijele Europe. Istaknula je kako su od 1. ožujka 2025. znatno povećane rodiljne i roditeljske potpore, kao i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete. "Roditeljske potpore rasle su za više od dvije tisuće eura, tako da u drugih šest mjeseci, kada ste s djetetom kod kuće, primate do tri tisuće eura“, kazala je Blažanović.