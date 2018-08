Stiže velika promjenja vremena, velik pad temperatura, moguća i olujna nevremena

Vrućina i sparina - i toplinski val koji može djelovati na zdravlje - u većini će Hrvatske vladati i u petak, a za vikend stiže osvježenje, pa će subotnje poslijepodne ponegdje u sjevernim krajevima unutrašnjosti može biti hladnije od petka i za 10 stupnjeva Celzijevih

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, vruće i sparno, javlja DHMZ . Vjetar povremeno umjeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21 stupnjeva Celzijevih, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnjeva Celzijevih.

Osim pada temperature, ponegdje će pasti i kiša, uglavnom u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, a moguće je i olujno nevrijeme - već u petak poslijepodne, te osobito tijekom subote. Na Jadranu će zapuhati bura, vjerojatno najjača od subote navečer do nedjelje ujutro, osobito podno Velebita. No, već od nedjelje ponovno stabilnije, većinom i vruće, ali manje nego u ovome tjednu.

U Dalmaciji sunčano i vruće, samo ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti oko 18 stupnjeva Celzijevih, a uz obalu između 23 i 26 stupnjeva Celzijevih, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva Celzijevih. I na jugu će nakon nakon tople noći biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni.



Nastavljaju se razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike u unutrašnjosti, a nepovoljne na Jadranu. Kako takve iscrpljujuće prilike traju već dulje vrijeme, preporuča se osobito najosjetljivijoj, ali i otpornijoj populaciji i dalje disciplinirano slijediti sve dostupne preporuke za zaštitu od vrućina.