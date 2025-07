Stiže promjena vremena: Očekujte pad temperature i kišu, mogu iznenaditi tuča i pijavice

U središnjoj Hrvatskoj niže vrijednosti, danju niže od 30 °C. Bit će i kišovitije, osobito na zapadu, gdje je i veća vjerojatnost za obilnu oborinu te nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni.

Subotnje jutro će još u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano. Zatim postupan porast naoblake, a prema večeri raste i vjerojatnost na lokalno izraženije pljuskove praćene grmlajvinom. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, prolazno i jak, na udare moguće i olujan. Najniža temperatura zraka od 19 do 21 °C, najviša dnevna od 29 do 34 °C.

I na sjevernom Jadranu često umjeren sjeverozapadnjak, prijepodne prolazno i pojačan, dok će u unutrašnjosti biti uglavnom slab. I pritom uz promjenjivu naoblaku povremeno kiša. Osim na mjestimice obilnu oborinu, lokalno valja računati i na nevere. Najniža temperatura zraka od 19 do 23 °C, u gorju malo niža, a najviša od 25 do 30 °C.

U Dalmaciji se vrućina nastavlja, pa tako i upozorenje na toplinski val koji može djelovati na zdravlje. Uz promjenjivu naoblaku povremeno će padati kiša, prijepodne većinom na sjeveru, zatim i drugdje. Navečer su moguće nevere. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar sredinom dana će nakratko okrenuti na buru. More malo do umjereno valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske još veći dio dana pretežno sunčano, zatim porast naoblake, navečer i sve vjerojatnija kiša, moguće i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar sredinom dana će prolazno okrenuti na slab sjeverni. Najviša temperatura zraka od 34 do 37 °C.