Stiže poskupljenje goriva: Zbog ove navike spremnik se prazni puno brže

Hrvatske vozače od utorka očekuje znatno poskupljenje goriva, no novo istraživanje pokazuje da dio troška mogu smanjiti promjenom jedne navike. Prekoračenjem brzine štedi se manje od minute dnevno, a potrošnja goriva osjetno raste
Od utorka, 28. srpnja, hrvatske vozače očekuje novo veliko poskupljenje goriva. Prema najavama, benzin bi trebao poskupjeti za 11 centi po litri, eurodizel za čak 22 centa, a plavi dizel za 24 centa.
Energetski stručnjak Ivica Jakić upozorio je za HRT da bi cijena dizela na pojedinim benzinskim postajama uz autoceste, na kojima se već kreće oko 2,10 eura, nakon poskupljenja mogla dosegnuti i 2,30 eura po litri.
U trenutku u kojem će svaki odlazak na benzinsku postaju biti još skuplji, novo istraživanje donosi jednostavan savjet za smanjenje potrošnje: držite se ograničenja brzine.
Kako piše Euronews, pozivajući se na studiju istraživača sa Sveučilišta Minnesota Twin Cities, vožnja iznad dopuštene brzine donosi iznenađujuće malu uštedu vremena, ali znatno povećava potrošnju goriva i troškove vožnje. Studija je objavljena u znanstvenom časopisu Communications Sustainability.
Ušteda vremena: samo 54 sekunde
Istraživači su analizirali više od 120 milijuna stvarnih vožnji automobilima i lakim gospodarskim vozilima diljem Sjedinjenih Država. Usporedili su stvarne brzine vozila s ograničenjima na cestama te izračunali koliko bi se promijenili trajanje putovanja, potrošnja goriva i emisije kada vozači ne bi prekoračivali brzinu.
Pokazalo se da bi vožnja u skladu s ograničenjima prosječnom vozaču produljila ukupno dnevno vrijeme provedeno na cesti za samo 54 sekunde. Izračun se odnosi na prosječnu dnevnu udaljenost od oko 46 kilometara.
Drugim riječima, žurba i pritiskanje papučice gasa vozaču u prosjeku ne donose ni punu minutu, a cijena te zanemarive vremenske uštede vidi se na pokazivaču goriva.
'Naša studija razmatra očitu, ali teško provedivu mjeru kojom se može znatno uštedjeti gorivo bez zamjene automobila: sporiju vožnju', poručio je William Northrop, profesor strojarstva i jedan od autora istraživanja.
Milijuni litara goriva svakoga dana
Istraživači procjenjuju da bi poštivanje ograničenja brzine samo među američkim automobilima i lakim vozilima na fosilna goriva svakoga dana uštedjelo oko 25 milijuna litara goriva.
Vrijednost dnevne uštede prema cijenama korištenima u istraživanju iznosila bi oko 22 milijuna dolara, odnosno približno 19 milijuna eura. Istodobno bi se emisije ugljikova dioksida smanjile za oko 57.000 tona dnevno.
Rezultati ne znače da bi svaki vozač u Hrvatskoj ostvario isti postotak uštede. Istraživanje se temelji na američkim cestama, vozilima i obrascima putovanja, a analizirane su uglavnom prometnice na kojima ograničenje iznosi najmanje oko 72 kilometra na sat.
Ipak, osnovni zaključak vrijedi i za europske vozače: što je brzina veća, motor mora trošiti više energije, osobito zbog sve snažnijeg otpora zraka. Potrošnja posebno raste pri višim brzinama na autocesti.
Na otvorenoj cesti može se činiti da će vožnja desetak ili dvadesetak kilometara na sat iznad ograničenja bitno skratiti putovanje. U stvarnim uvjetima tu prednost uglavnom poništavaju usporavanja, gužve, čvorovi, naplatne postaje i zaustavljanja. Zato se razlika u vremenu dolaska na odredište često mjeri sekundama ili minutama, dok se povećana potrošnja zbraja tijekom cijelog putovanja.