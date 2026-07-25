Stiže poskupljenje goriva: Zbog ove navike spremnik se prazni puno brže

Od utorka, 28. srpnja, hrvatske vozače očekuje novo veliko poskupljenje goriva. Prema najavama, benzin bi trebao poskupjeti za 11 centi po litri, eurodizel za čak 22 centa, a plavi dizel za 24 centa.

Energetski stručnjak Ivica Jakić upozorio je za HRT da bi cijena dizela na pojedinim benzinskim postajama uz autoceste, na kojima se već kreće oko 2,10 eura, nakon poskupljenja mogla dosegnuti i 2,30 eura po litri.

U trenutku u kojem će svaki odlazak na benzinsku postaju biti još skuplji, novo istraživanje donosi jednostavan savjet za smanjenje potrošnje: držite se ograničenja brzine.

Kako piše Euronews, pozivajući se na studiju istraživača sa Sveučilišta Minnesota Twin Cities, vožnja iznad dopuštene brzine donosi iznenađujuće malu uštedu vremena, ali znatno povećava potrošnju goriva i troškove vožnje. Studija je objavljena u znanstvenom časopisu Communications Sustainability.