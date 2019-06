Vrhunski kirurg otkrio nam je svoj najveći strah, što misli o vrućim temama u zdravstvu, odakle crpi snagu, kako se opušta...

Jedna od perjanica hrvatskoga zdravstvenog sustava transplantacijska je medicina, Hrvatska je među prvim zemljama u svijetu prema broju transplantacija jetara i bubrega na milijun stanovnika. Doc. dr. sc. Stipislav Jadrijević dr. med. jedan je od glavnih kirurga u iznimno uspješnom transplantacijskom timu Kliničke bolnice Merkur u Zagrebu. S ovim vrhunskim kirurgom razgovarali smo dan nakon što je obavio tri transplantacije jetara u jednom danu u njegovu uredu u Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu. Jadrijević nam je u razgovoru približio svu kompleksnost transplantacijskog procesa, koji ne ovisi samo o vještini i znanju liječnika, već i o preciznoj logistici. Otkrio nam je i gdje leži najslabija karika, zbog koje bi se mogao početi urušavati mukotrpno izgrađen sustav transplantacija. U intervjuu za tportal osvrnuo se i na ukupno stanje u zdravstvu, a dotaknuo se i općeg stanja u društvu

Transplantacijska medicina jako je zahtjevna i sofisticirana, a posebno je organizacijski zahtjevna. Puno je faktora u igri, a u cijeli proces od eksplantacije do završetka transplantacije uključeno je od 50 do 100 ljudi. Veliki je to obim posla, od utvrđivanja i dokazivanja moždane smrti, održavanja donora u donorskim bolnicama, pa do dolaska ekipe koja ide eksplantirati organe i na kraju liječnika te pratećeg osoblja koje obavlja samu transplantaciju. Sve je to jedan lanac i ako popusti jedna karika, sve se može urušiti u trenu.

To je sve trenutak. Konkretno o toj pacijentici - ona je trebala doći kod nas u kliniku radi obrade za operaciju, ali je otišla u drugu bolnicu. Tamo su joj rekli da nije moguće ukloniti tumor. Potom je obišla još nekoliko bolnica s istim ishodom, da bi na kraju opet došla kod nas. Da je došla prvo kod nas, kao što je trebala doći, i mi bismo najvjerojatnije rekli da se ne može ništa napraviti i da su iscrpljene mogućnosti liječenja. Bila je u svim drugim bolnicama i trebao sam joj reći - nažalost, morate na kemoterapiju ili pokušati napraviti nešto novo. Za vrijeme razgovora s pacijenticom, koja je bila mlada, i obitelji odlučio sam da ipak krenemo u tu operaciju, tim prije što je ona na moju konstataciju da je to vrlo rizična operacija i da mi može umrijeti na stolu rekla da joj ništa drugo ne preostaje i zamolila me da je operiram. Nakon nekoliko dana operirali smo je i, hvala Bogu, sve je prošlo u redu. Kako je riječ o jedinoj operaciji te vrste na svijetu, na nju smo jako ponosni.

Riječ je o teškom i zahtjevnom zahvatu. Ex-vivo operacija jedna je od zahtjevnijih u abdominalnoj kirurgiji i malo je pacijenata kojima je potrebna takva operacija. Praktički, uz današnju tehniku i znanje, možete svakom pacijentu izvaditi tumor, a da ne vadite jetra iz tijela. Ex-vivo znači izvaditi jetra iz tijela, na drugom stolu odstraniti tumor i onda vratiti zdrav dio organa u tijelo. U našoj ustanovi napravili smo dvije takve operacije. Prva je tipična ex-vivo, kakvih je prije nas napravljeno možda petnaestak u svijetu. Druga je bila puno zahtjevnija i mi smo je napravili jedini u svijetu jer, uz to što smo izvadili jetra i tumor iz njih, morali smo zamijeniti glavnu krvnu žilu koja vodi krv iz nogu prema srcu. I kad smo to zamijenili, na kucajućem srcu napravili smo rekonstrukciju te žile u dužini od pet do šest centimetara uzimajući žile s vrata i od donora. Nakon što smo rekonstruirali žilu na drugom smo stolu uklonili tumor, točnije osam velikih metastaza iz jetara i vratili zdravi dio u tijelo. Operacija je uspjela i jedina je te vrste, koliko je nama poznato, u svijetu. Značajan japanski kirurški časopis objavio je tekst u kojem je opisao taj naš postupak.

Hrvatska se suočava s odljevom kadrova. Sigurno ste imali ponuda i možete otići praktički bilo kamo raditi u svijetu, a izabrali ste ostati, ali kako gledate na situaciju u cjelini? Prijeti li odljev kadrova stabilnosti sustava?

U čemu je moj najveći strah da ne propadne i ne počne se urušavati transplantacijski program? Nastaje zbog nivoa plaćanja. Nama se u posljednje vrijeme događa da teško možemo skupiti ekipe. Mnogo je sestara otišlo raditi u inozemstvo, a ove koje su s nama iscrpljene su, dok je naknada za transplantaciju smiješno niska. Konkretno, sestrinska naknada je nekih 400 kuna, a ona mora cijelu noć, ako je eksplantacija u Splitu, voziti se do mjesta na kojem će biti izvađena jetra i onda se vratiti u Zagreb. Po takvoj operaciji dobije 400 ili 500 kuna neto, ne znam točno. To je jedna od karika zbog koje nam, dakle zbog mizernog plaćanja sestrinskog i srednjeg kadra, prijeti opasnost da nećemo moći skupiti dovoljno ekipa da svaki put možemo imati transplantaciju kad imamo donore na raspolaganju. Bojim se da ćemo doći u situaciju da nećemo moći obaviti transplantaciju zbog tehničkih stvari.

Na liječničkom kadru to se još uvijek ne osjeća jer imamo stručni izazov da to radimo i napredujemo u struci, dok je sestrama to posao kao i svaki drugi. Pogotovo jer je većinom riječ o mladim ženama koje bi vikendom željele izići ili imaju malu djecu. One sve to ostavljaju i dolaze raditi jer imaju razumijevanja, ali događat će nam se to da ćemo neke pacijente morati odbijati. S time sam upoznao sadašnjeg ministra zdravstva Milana Kujundžića, a on želi riješiti taj problem. O čemu se radi? Prethodni ministar je nerazumnom odlukom skinuo naknade za 20 do 30 posto. Sadašnji ministar je kazao da mora pronaći načina da se taj pravilnik ili promijeni ili nadopuni i da se vrati na staro. Mi smo liječnici vikendom i praznikom imali 2000 kuna po transplantaciji, a radnim danom 1500 kuna neto, dok su sestre imale oko 600-700 kuna po transplantaciji. Sada je to smanjeno za 30 posto. I kada se liječničku smanji naknada za 30 posto, on to valjda i ne gleda jer mu je bitna struka, a sestrama je to posao kao i svaki drugi i kad im se plaćanje smanji za 30 posto, a provedu cijelu noć na poslu, onda se pitaju isplati li se i sljedeći vikend provesti radeći cijelu noć za tako malu naknadu. Sadašnji ministar voljan je to popraviti, pa se nadamo da i hoće.

Kako općenito gledate na naš sustav zdravstva? Mnogo je kritika, od dugotrajnih listi čekanja do stanja u bolnicama, a liječnici odlaze…

Liječnici odlaze, većina njih, i ne trebamo se zavaravati jer vani dobiju bolje uvjete, ponajprije financijske. Ulaskom u Europsku uniju otvorile su se granice i ljudi idu ondje gdje im je bolje i financijski isplativije. Zato će naš zdravstveni sustav, ne u ovom trenutku, ali za nekoliko godina, ako se nešto ne promijeni, drastično opasti u kvaliteti. U ovom trenutku kvaliteta je jako dobra s obzirom na to koliko izdvajamo za zdravstveni sustav. Praktički, naši se građani mogu liječiti kvalitetno kao i u razvijenim zemljama zapadne Europe. Dobra je stvar to da su se uvele dodatne trošarine na alkohol i lijekove, ali ja ovim putem apeliram na Vladu da taj novac koji bi trebao ići u zdravstveni sustav neka i ide u zdravstveni sustav, a ne da se pokrivaju nekakve druge rupe u državnom proračunu. Sustav je velik i u jednu ruku trom, ali čim su sustav i organizacija veliki, sigurno imate i izvrsnost, kao što je slučaj s transplantacijama, ali imate i neke rupe koje bi mogle biti provalija. Teško je upravljati njime i nije jedan čovjek odgovoran za to, odgovorni su ponajprije sustav i politika.

Ministar govori da treba dodatni novac kako bi se jadnom za svagda zakrpale rupe. To bi značilo i poskupljenje usluge.

Novac koji se slije u državni proračun, a previđen je za zdravstvo, Ministarstvo financija često zna dati za nešto drugo. Kad bi zdravstveni sustav dobio sav novac koji mu pripada, puno bi manje novca nedostajalo nego kako sada izgleda. Trebalo bi napraviti racionalizaciju i napokon početi stimulirati one koji rade. U tako velikom sustavu sigurno velik dio novac ode i na nešto na što ne bi trebao biti potrošen. Nije lako, Hrvatska ima četiri milijuna stanovnika, kao jedan Milano. No puno je lakše organizirati službu u jednom Milanu kao gradu nego u Hrvatskoj, koja ima isti broj stanovnika, ali koja je tako disperzirana. Morate imati jednaku zdravstvenu zaštitu i na sjeveru i na jugu i na istoku i na zapadu zemlje, što jako poskupljuje zdravstveni sustav. To su tzv. olakotne okolnosti za to što smo stalno u minusu. Svi građani moraju imati jednaku skrb, a medicina svakim danom sve više napreduje. Kad sam postao liječnik, mi smo liječili neke bolesti kojih više nema. Recimo, mi smo najbolje organizirani u invazivnoj kardiologiji. Kad netko dobije infarkt u Dubrovniku, tamo mu se može odmah ugraditi stent i spasiti mu se život. Prije su ti ljudi umirali. U svakom većem gradu imamo invazivni kardiološki centar i spašavamo ljude. A to je jako skupa medicina i na tome se vidi da su organizacija i razina zdravstvene zaštite u Hrvatskoj jako dobre. Tu i tamo se uvijek dogodi nešto što baca ružnu sliku na sustav, ali sustav je jako velik i živeći organizam koji treba paziti kao da je pod staklenim zvonom.

Kad spominjemo disperziju sustava, bio je slučaj u Sućurju na otoku Hvaru, u kojem nisu mogli naći liječnika pa su zaposlili liječnicu iz Makedonije koja se javila na natječaj. Je li rješenje to da uvozimo liječnike iz zemalja kojima je, recimo to tako, Hrvatska zapad?

To će nam se sigurno događati - kako naši liječnici idu u inozemstvo za većim primanjima, tako će u Hrvatsku dolaziti liječnici iz zemalja u kojima su primanja manja nego u Hrvatskoj. Bilo bi bolje kad bi se našla sredstva da se plate naši liječnici. Ali, naravno, kad date liječnicima, onda će tražiti suci i svi drugi i to je, rekli bismo mi u medicini, Circulus vitiosus, kad se sve počne vrtjeti u krug i ne znate kako izići iz toga.