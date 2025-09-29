Stigli novci iz EU! Hrvatskoj isplaćeno 835,6 milijuna eura

Europska komisija isplatila je Hrvatskoj šestu tranšu u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u visini 835,6 milijuna eura.
“Reforme i ulaganja povezani s ovim plaćanjem potaknut će pozitivne promjene za hrvatske građane i poduzeća, posebno u područjima zdravstva, borbe protiv korupcije, istraživanja geotermalne energije i razvoja vodika, upravljanja vodnim resursima, otpornosti na prirodne katastrofe, elektroenergetskih mreža na otocima i energetske sigurnosti”, kaže se u priopćenju Komisije.
Ovim plaćanjem obuhvaćeno je 26 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, za koje je Komisija ocijenila da su ispunjeni.
Ukupna sredstva isplaćena Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost sada iznose 5,3 milijarde eura, što je oko 53 posto ukupnih dodijeljenih sredstava, uključujući početna sredstva dodijeljena nakon usvajanja plana. Hrvatski plan za oporavak i otpornost financira se bespovratnim sredstvima i zajmovima u ukupnom iznosu od 10 milijardi eura.
Hrvatska je zahtjev za isplatom šeste tranše poslala još 20. prosinca prošle godine, ali je naknadno zatražila odgodu od osam tjedana jer nije donesen pravni okvir kojim se treba redefinirati i unaprijediti rad državnih tvrtki.