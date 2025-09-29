ŠESTA TRANŠA

Stigli novci iz EU! Hrvatskoj isplaćeno 835,6 milijuna eura

I.J.

29.09.2025 u 12:45

Hrvatska je zahtjev za isplatom šeste tranše poslala još 20. prosinca prošle godin
Hrvatska je zahtjev za isplatom šeste tranše poslala još 20. prosinca prošle godin Izvor: Pixsell, Profimedia, Montaža: Neven Bučević / Autor: Marko Lukunic/Vecernji/Pixsell/Michael Weber / imageBROKER / Profimedia / Autor: Pixsell
Bionic
Reading

Europska komisija isplatila je Hrvatskoj šestu tranšu u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u visini 835,6 milijuna eura.

“Reforme i ulaganja povezani s ovim plaćanjem potaknut će pozitivne promjene za hrvatske građane i poduzeća, posebno u područjima zdravstva, borbe protiv korupcije, istraživanja geotermalne energije i razvoja vodika, upravljanja vodnim resursima, otpornosti na prirodne katastrofe, elektroenergetskih mreža na otocima i energetske sigurnosti”, kaže se u priopćenju Komisije.

Ovim plaćanjem obuhvaćeno je 26 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, za koje je Komisija ocijenila da su ispunjeni.

vezane vijesti

Ukupna sredstva isplaćena Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost sada iznose 5,3 milijarde eura, što je oko 53 posto ukupnih dodijeljenih sredstava, uključujući početna sredstva dodijeljena nakon usvajanja plana. Hrvatski plan za oporavak i otpornost financira se bespovratnim sredstvima i zajmovima u ukupnom iznosu od 10 milijardi eura.

Hrvatska je zahtjev za isplatom šeste tranše poslala još 20. prosinca prošle godine, ali je naknadno zatražila odgodu od osam tjedana jer nije donesen pravni okvir kojim se treba redefinirati i unaprijediti rad državnih tvrtki.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE ŽELE KOMENTIRATI

NE ŽELE KOMENTIRATI

EK jasno dala do znanja što misli o optužbama između Hrvatske i Mađarske
PRAVO NA NAKNADU

PRAVO NA NAKNADU

Jurica Pađen pobijedio Grad Zagreb zbog naljepnica na kantama za smeće. Evo koliku odštetu mu moraju platiti
rat u ukrajini

rat u ukrajini

Analitičar: 'Trump je na putu da pritisne Putina da završi rat na jedini realan način'

najpopularnije

Još vijesti