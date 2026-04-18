Štern o kaosu na Bliskom istoku: Ovo je ludi rave party, više se ne zna tko s kim razgovara

'U pitanju je opća zbrka. Amerika govori jedno, Iranci govore drugo. Unutar Irana postoje nesuglasice između vodstva, vlade i revolucionarne garde... Kad se vode pregovori, kaže se da je potrebno dvoje za tango. Ovdje ne znate tko s kim razgovara. Ovo je više nekakav ludi rave party. Ne zna se što se događa i bojim se da je sudbina dosta neizvjesna', kaže Štern za HRT .

'WTI je povijesno bio niži od Brenta, ali je zadnjih dana bio viši, što znači ogromnu potražnju za američkom naftom. Sada se to vraća na normalnih pet, šest dolara razlike. Najviše profitiraju trgovci, a najviše gube kupci, brodari i industrija.

Cijene nafte trenutačno se kreću između 85 i 90 dolara po barelu, a Štern smatra da je zasad izbjegnut najgori scenarij naglog rasta.

Dugoročna šteta

Štern upozorava na dugoročnu štetu u proizvodnji. 'Kad bušotine dugo ne rade, izlaze iz funkcije. Dolazi do parafinizacije i velikih šteta koje će se morati sanirati', kaže analitičar.

Na pitanje je li Kina najveći gubitnik, Štern odgovara potvrdno, ali dodaje da je ta velesila dovoljno snažna da nađe alternativne izvore. Ipak, umirio je javnost tvrdnjom da neće biti problema u opskrbi nafte. 'Bit će samo pitanje cijene', poručio je.

Upitan što će Vlada učiniti ako se trend smirivanja nastavi, Štern kaže da je moguće i ublažavanje mjera, no upozorava da je situacija i dalje iznimno krhka.

'Jedna raketa ili granata može ponovno narušiti primirje. Nadajmo se mirnom rješenju', zaključio je Štern.