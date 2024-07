Starmer ne misli da je Biden star, ali bi britanske zastupnike umirovio s 80

"To je drugi najveći politički dom na svijetu. Mislim da samo Kinezi imaju veći od našeg Doma lordova, moramo ga smanjiti. To je glavna namjera umirovljenja s 80 godina. Jasno je zašto se to mora učiniti. Imamo Dom lordova koji broji 800 i više članova, jednostavno je prevelik. Moramo ga smanjiti", rekao je Starmer.

"Tako da se to ne odnosi na to kako se u drugim zemljama biraju predstavnici, nego se radi o veličini Doma lordova", dodao je.