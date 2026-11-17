Gradonačelnici Jastrebarskog, Karlovca i Svete Nedelje su se u HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno' požalili kako zbrinjavanje otpada u Hrvatskoj već desetljećima nije riješeno. Od 11 planiranih Centara za gospodarenje otpadom, izgrađeno ih je samo pet

Od 11 planiranih centara za gospodarenje otpadom, izgrađeno je samo njih pet. Zašto i zašto neki hrvatski gradovi otpad voze na odlagališta udaljena više stotina kilometara? Prijeti li 'napuljski scenarij'? Tema je to bila HRT-ove emisije 'Otvoreno' koju je vodio novinar Mislav Togonal. Upravo u utorak poslijepodne se vršio očevid na divljem deponiju Rakitovac, naveo je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Mirko Budiša.

Kako je opisao, radi se o površini od 11.000 četvornih metara i klasificirano kao divlje odlagalište od strane komunalnih redara. Fond je Gradu Gospiću osigurao 100.000 eura za sanaciju, a još toliko će uložiti i sam grad. Međutim, došlo je do problema. 'Danas tijekom pripremnih radnji na otklanjanju odlagališta uočene su vreće s medicinskim otpadom, tako da je, prema informacijama Grada Gospića, sanacija prekinuta. Trenutačno nemamo informacije je li taj otpad povezan sa slučajem PPK Velebit', rekao je Budiša referirajući se na veliku aferu s ilegalnim i opasnim otpadom u Lici.

Gradonačelnik Jastrebarskog zabrinut za odvoz: Od 2004. razdvajamo otpad Situacija s otpadom je problematična i u Krapinsko-zagorskoj te Zagrebačkoj županiji. Tvrtka koja odvozi otpad na tom području, navela je da to više neće moći raditi od 16. studenoga. Ipak, u utora su naveli da odvoz komunalnog otpada ponovno kreće od 19. studenoga, dakle ovog četvrtka. Međutim, gradonačelnik Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, ne smatra da je posrijedi 'konačno rješenje', a svime je nezadovoljan zbog toga koliko se gradska vlast trudila oko pitanja zbrinjavanja otpada.

'Jedan smo od prvih gradova u Hrvatskoj koji je od 2004. imao primarno razdvajanje otpada, od 2011. potpuno razdvajanje otpada na kućnom pragu, a od 2013. saniran deponij. Umjesto da budemo nagrađeni, danas smo kažnjeni i to plaćaju građani, stoga pitam cijelu hrvatsku javnost: je li normalno da se tako postupa s otpadom? To samo govori u prilog tome da sustav ne postoji, rekao je Novosel. Ipak, Budiša je kontrirao gradskom čelniku navodeći da se svaka potencijalno krizna situacija rješava. ' Jučer smo imali sastanak s većinom gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Našli smo nekoliko opcija kako tu situaciju riješiti i osigurali smo gradovima i općinama da zbrinjavaju svoj otpad na nekoliko odlagališta', rekao je Budiša.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zurovec: 30 godina bez jedne normalne spalionice Da zbrinjavanje otpada nije riješeno već desetljećima smatra i gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec. 'Možemo se prepucavati, ali generalno nismo u proteklih 30 godina uspjeli napraviti jednu normalnu energanu ili kolokvijalno rečeno, spalionicu otpada i to je i više nego ozbiljan problem', rekao je Zurovec.