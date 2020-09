Stanovnici brazilskog grada, kojeg je korona 'pregazila', razvili kolektivni imunitet?

Brazilski grad Manaus, koji je bio razorno pogođen pandemijom koronavirusa, možda je imao toliko mnogo zaraženih da su njegovi stanovnici izgradili "kolektivni imunitet", navodi se u preliminarnoj studiji

Tijekom svibnja virus se toliko brzo širio Manausom, najvećim radom u Amazoniji, da su izvještaji iz prepunih bolnica bili dramatični, a broj ukopa povećao se pet puta u odnosu na prošlu godinu. No ubrzo je uslijedio rapidan i neobjašnjiv pad broja zaraženih i umrlih.

"Svi pokazatelji ukazuju na to da je tako velika izloženost virusu smanjila broj novih slučajeva zaraze i smrti u Manausu", izjavila je Sabino, profesorica medicine na Sveučilištu Sao Paulo koja je koordinirala studiju.

Neobično visoka stopa infekcije upućuje na to da je kolektivni imunitet imao značajnu ulogu u kasnijoj fazi epidemije, napisali su znanstvenici u studiji koja je objavljena na portalu medRxiv.

To bi moglo biti dovoljno da se u gradu s 1,8 milijuna stanovnika stvorio imunitet krda.

Manaus je na vrhuncu zaraze u svibnju bio poprište jezivih prizora iz zagušenih bolnica, iskapanja masovnih grobnica i tijela koja su se gomilala u hladnjačama.

Tada je u ondje dnevno umiralo nešto manje od 80 ljudi. Taj prosjek dramatično je pao posljednjih tjedana, na 3,5 smrti dnevno.

No stručnjaci ističu da je pokušaj stvaranja kolektivnog imuniteta opasan put.

"Zajednički imunitet putem prirodne infekcije nije strategija. To je znak da vlada nije uspjela kontrolirati zarazu i to je platila velikim gubitkom života", komentirao je Florian Krammer, profesor mikrobiologije u sveučilišnoj bolnici Mount Sinai u New Yorku.

Drugi stručnjaci upozoravaju da bi imunitet krda mogao biti kratka vijeka.

U Manausu je 2462 ljudi umrlo od covida-19. Da je država, imao bi drugi najviši mortalitet na svijetu sa 100,7 smrti na 100.000 stanovnika.