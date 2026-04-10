Stanivuković odbio stati pored Dodika: 'Ajmo, nemoj za*ebavati!'

M. Šu.

10.04.2026 u 09:53

Milorad Dodik i Draško Stanivuković - arhiva Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
U Banjoj Luci je u četvrtak svečano otvoren novi most u naselju Česma, no događaj je obilježio incident kada je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković odbio stati uz Milorada Dodika

Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković odbio je stati uz Milorada Dodika za zajedničko fotografiranje na otvaranju mosta, što su zabilježile kamere.

Na snimci se vidi kako Dodik i srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čekaju Stanivukovića, a Dodik u jednom trenutku govori: ‘Zovemo ga da dođe da se slika, šta fali’.

'Ajmo gradonačelniče, svi ćemo preko mosta. Nemoj za*ebavati', dobacio je Nenad Stevandić, predsjednik parlamenta Republike Srpske.

Gradonačelnik se, međutim, nije pojavio. Stanivuković je kasnije objasnio svoj potez, navodeći da nije bio pozvan na svečanost te da to nije prvi put da se Grad Banja Luka izostavlja iz entitetskog protokola.

‘Ja bih rekao da su to sitne igre koje nisu dostojne velikih igrača, a ja ih ne želim igrati’, poručio je.

Dodao je i da smatra kako se pokušava Republika Srpska pretvoriti u stranačku strukturu SNSD-a.

S druge strane, Dodik je komentirao sporost realizacije projekta mosta, istaknuvši da vlasti nisu mogle sve projekte završiti u isto vrijeme te da su svi dali doprinos koliko su mogli.

    Hezbolah raketirao sjever Izraela Hezbolah je objavio da je izveo raketne napade na sjever Izraela, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, izraelsko kršenje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U priopćenju navode da su u petak ujutro raketirali grad Kiryat Shmonu, u blizini izraelsko-libanononske granice, kao i područje Misgav Am u Gornjoj Galileji. Hezbolah poručuje da će se takvi napadi nastaviti ‘dok ne prestane izraelsko-američka agresija’ protiv Libanona i njegova stanovništva.

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.
