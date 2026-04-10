Stanivuković odbio stati pored Dodika: 'Ajmo, nemoj za*ebavati!'

U Banjoj Luci je u četvrtak svečano otvoren novi most u naselju Česma, no događaj je obilježio incident kada je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković odbio stati uz Milorada Dodika
Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković odbio je stati uz Milorada Dodika za zajedničko fotografiranje na otvaranju mosta, što su zabilježile kamere.
Na snimci se vidi kako Dodik i srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čekaju Stanivukovića, a Dodik u jednom trenutku govori: ‘Zovemo ga da dođe da se slika, šta fali’.
'Ajmo gradonačelniče, svi ćemo preko mosta. Nemoj za*ebavati', dobacio je Nenad Stevandić, predsjednik parlamenta Republike Srpske.
Gradonačelnik se, međutim, nije pojavio. Stanivuković je kasnije objasnio svoj potez, navodeći da nije bio pozvan na svečanost te da to nije prvi put da se Grad Banja Luka izostavlja iz entitetskog protokola.
‘Ja bih rekao da su to sitne igre koje nisu dostojne velikih igrača, a ja ih ne želim igrati’, poručio je.
Dodao je i da smatra kako se pokušava Republika Srpska pretvoriti u stranačku strukturu SNSD-a.
S druge strane, Dodik je komentirao sporost realizacije projekta mosta, istaknuvši da vlasti nisu mogle sve projekte završiti u isto vrijeme te da su svi dali doprinos koliko su mogli.