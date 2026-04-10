Stanivuković odbio stati pored Dodika: 'Ajmo, nemoj za*ebavati!'

Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković odbio je stati uz Milorada Dodika za zajedničko fotografiranje na otvaranju mosta, što su zabilježile kamere.

Na snimci se vidi kako Dodik i srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čekaju Stanivukovića, a Dodik u jednom trenutku govori: ‘Zovemo ga da dođe da se slika, šta fali’.

'Ajmo gradonačelniče, svi ćemo preko mosta. Nemoj za*ebavati', dobacio je Nenad Stevandić, predsjednik parlamenta Republike Srpske.