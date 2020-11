Štagljar o koronavirusu: Podsjeća me na nogometnu utakmicu, u drugom poluvremenu smo se skroz raspali i na kraju izgubili 2:6

'Nažalost, od početka, odnosno sredine listopada ova pandemija u Hrvatskoj više nije pod kontrolom jer već tada nismo poduzeli prijeko potrebne mjere da se zaustavi eksponencijalno širenje virusa', kaže prof. Igor Štagljar, profesor i direktor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku medicinskog fakulteta Sveučilišta u Torontu

'Zašto je to tako morate pitati odgovorne osobe iz stožera i vlasti. No, ako slušate Vladu, Stožer i neke znanstvenike iz znanstvenog vijeća koje savjetuje Vladu RH, onda ćete vidjeti da je po njima situacija pod kontrolom, što naravno nije točno. Drugim riječima, najgore što se Hrvatskoj moglo dogoditi je da je sada ispolitizirala ovu zdravstvenu krizu oko pandemije, a, nažalost, moram primijetiti da smo na 'jako dobrom putu' da nam se uskoro dogodi ono što se dogodilo i u SAD-u od početka ove pandemije, a to je da je pandemija u potpunosti polarizirala naše društvo.', rekao je za portal HRT-a prof. Igor Štagljar, profesor i direktor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku medicinskog fakulteta Sveučilišta u Torontu.

Štagljar ističe kako 'to stvarno nikome nije trebalo' s obzirom da smo, kako kaže, jakjok dobro krenuli na početku, situaciju imali pod kotnrolom negdje do početka listopada ove godine.