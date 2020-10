Markotić poručila Laucu: Svatko može pogoditi neku brojku, najbolje je ovo prepustiti struci

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" kazala je da je prerano donositi zaključke o tome jesu li ili nisu novodonesene mjere urodile plodom, a s obzirom da su u zabilježene manje brojke posljednja dva dana.

'Niti jedna zemlja ne trči s uvođenjem oštrijih mjera dok ne moraju', staknula je.

Znanstvenik Igor Štagljar pak kaže da smo sada "na prekretnici" i ako ne reagiramo da nas čeka češki scenarij.

'Kolegu Štagljara iznimno cijenim i sve njih, međutim svi mi govorimo prema svojem mišljenju i nahođenju, osjećaju. Za takve prognoze i analize su pozvani epidemiolozi da to naprave prema različitim modelima, iskustvu, brojkama kojima raspolažu. Kolega Capak i kolega Kolarić vas stalno o tome izvješćuju, mislim da se svatko od nas ipak treba držati svojeg dijela ekspertize te u tom kontekstu procjenjivati takve stvari, smatra Markotić.

Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar, govori da bi s obzirom na broj ljudi u samoizolaciji u Zagrebu za dva tjedna možemo očekivati do 2.500 dnevno zaraženih.

Član Znanstvenog savjeta Vlade Gordan Lauc je pak rekao da u ovom trenutku u Zagrebu ima 50 do 100 tisuća zaraženih.

'Kolega Šostar je neurokirurg, ja sam infektolog, kolega Lauc je molekularni biolog. Mi možemo imati neku svoju ideju o nečemu, a najbolje da se ovo prepusti struci koja je za to pozvana da to radi, a to je epidemiološka struka. Svatko može od nas pogoditi neku brojku, ja sam pogodila dan kada je bilo 0 zaraženih. Ali ne zato što nešto znam, nego zato što sam to pogodila. Ne možemo na taj način razgovarati, svatko sa strane svoje struke treba davati informacije o onome o čemu je on najpozvaniji. Potrebne su nam različite informacije oko liječenja, razvoja cjepiva', poručuje profesorica Markotić.

Naši se epidemiolozi svakodnevno čuju s kolegama iz Europe i svijeta, dodaje Markotić, ističući da relevantne podatke imaju epidemiolozi. Zaključuje, a s obzirom na mjere, da se može očekivati slabija sezona gripe.

'To se već vidjelo u Australiji i u Novom Zelandu, ne samo oboljelih od gripe, već i u redukciji broja drugih infekcija dišnog sustava. To može pomoći za restrikciju tih bolesti i za Covid. Vrlo je važno prakticirati sve mjere, svi šmrcamo i kašljemo. Jako je važno i nositi maske, distanca je iznimno važna, kao i provjetravanje prostora. Može se nagomilati aerosol, kojim se vjerojatno možemo zaraziti', zaključila je Markotić.