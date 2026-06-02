Srbin napravio kaos u Dortmundu: Divljao po restoranu, pucao na policajca, pa zarobio djecu

Jedan se muškarac sukobio s gostima restorana u Dortmundu. Ondje je mahao palicom, prijetio, ali i upotrijebio suzavac. No, policija je intervenirala tek nakon poziva žene koja je zatražila pomoć iz jedne stambene zgrade. Po dolasku policije, sumnjivac, navodno 51-godišnji državljanin Srbije, zapucao je na jednog policajca.

"Metak je pogodio zaštitni prsluk jednog od policajaca. Prema trenutačnim informacijama, policajac je zadobio lakše ozljede", izjavio je glasnogovornik dortmunske policije za Bild.