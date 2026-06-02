Srbin napravio kaos u Dortmundu: Divljao po restoranu, pucao na policajca, pa zarobio djecu

Pregovarački tim nastoji uspostaviti kontakt sa sumnjivcem, kako bi ga nagovorili da pusti djecu i preda se
Jedan se muškarac sukobio s gostima restorana u Dortmundu. Ondje je mahao palicom, prijetio, ali i upotrijebio suzavac. No, policija je intervenirala tek nakon poziva žene koja je zatražila pomoć iz jedne stambene zgrade. Po dolasku policije, sumnjivac, navodno 51-godišnji državljanin Srbije, zapucao je na jednog policajca.
"Metak je pogodio zaštitni prsluk jednog od policajaca. Prema trenutačnim informacijama, policajac je zadobio lakše ozljede", izjavio je glasnogovornik dortmunske policije za Bild.
Nakon pucnjave, muškarac se zabarikadirao u zgradi, a navodno je za taoce uzeo dvoje male djece.
Stoga je na teren izašla i specijalna policija, koja pretražuje zgradu. Istovremeno, pregovarački tim nastoji uspostaviti kontakt sa sumnjivcem, kako bi ga nagovorili da pusti djecu i preda se. Akcija je još uvijek u tijeku.