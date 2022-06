Splitu se s turizmom dogodila i gastronomija. U njoj vlada kaos, od pravih bisera do štekata kafića koji glume konobe. Kako dalje?

Ako se ovog ljeta ohrabrite naručiti kilogram oborite ribe u kakvom boljem - ili barem razvikanijem - splitskom restoranu, taj ćete gušt platiti okruglih stotinu eura, umjesto donedavnih 450 do 600 kuna. Komad boljeg mesa stajat će i do 270 kuna. Pivo od 35 kuna naviše, a popularni gin-tonik uredno se naplaćuje od pedesetak kuna naviše. U najpopularnijim klubovima alkohol je još skuplji - 'miješano piće' ili krigla piva nerijetko koštaju i do stotinu kuna, a najobičnija bočica gaziranog soka 35 kuna

Split je postao grad u kojemu ćete rižot ili pizzu nerijetko platiti sto kuna, a sveprisutni burger negdje oko osamdeset. Cijene su podivljale, pa je za obitelji s prosječnim primanjima uputno raspitati se za uvjete dobivanja kredita prije nego što se odluče za nešto raskošniju večeru. Postoje, dakako, mjesta u gradu na kojima se cijene ugostiteljskih usluga drže primjerenijima domaćem stanovništvu, no njihova imena Splićani su počeli gotovo pa ljubomorno čuvati u strahu da i ona ne pokleknu pred cunamijem turistifikacije. Takva mjesta u pravilu nemaju problem sezonalnosti i otvorena su cijele godine, a domaći ljudi u njima čvrsto 'drže crtu'.

No u većem dijelu grada ipak je vidljiva preobrazba u odnosu na period otprije desetak godina, a kamoli ranije: samo u 2019. godini Split je posjetilo ukupno milijun turista te su ostvarili skoro tri milijuna noćenja. A cijene, rekli smo, samo rastu… 'Destinacija za platežno moćnu klijentelu? No way!' 'Ovog ljeta cijene u ugostiteljstvu otišle su u prosjeku deset do dvadeset posto naviše. I nema sumnje da će i dalje rasti, znatno brže nego u ostatku države - pa čak i u odnosu na sredine sličnog profila poput Dubrovnika, Hvara ili Istre. Interes je naprosto enorman', potvrđuje za tportal vlasnik renomiranog splitskog restorana. No je li to zbilja smjer u kojemu ovaj grad može i treba ići? Ima li Split potencijal podići se na razinu 'elitne destinacije' i ima li to uopće smisla? Mogu li poskupljenja postići suprotan efekt? Tportal je na ovu temu sučelio trojicu stručnjaka različitih profila: jedan je dugogodišnji novinar i vrstan poznavatelj hrvatske gastroscene Zlatko Gall, drugi je konzultant za turizam i hotelijerstvo Mario Šerić, specijaliziran za hotelske te destinacijske razvojne projekte i procese i iza sebe ima više od 160 projekata diljem Europe, a treći Ivo Vrdoljak - vlasnik iznimno cijenjenog restorana Zrno soli s brojnim priznanjima i preporukom Michelina.

'Dobra vijest je prije desetak godina glasila: Splitu se uz 'ničim izazvan' turizam dogodila i gastronomija. No u njoj - evo sad i loše vijesti - i jučer i danas vlada popriličan kaos', kaže nam Zlatko Gall. 'No stvari ipak nisu crno-bijele: još u dvijetisućitima Split je polako, ali sigurno doživljavao svojevrsnu gastronomsku renesansu, a nakon posljednje udarničke 'petoljetke' na gastronomsku kartu Hrvatske počeli su se polako upisivati i splitski restorani, konobe poput neizbježnog Hvaranina ili tratorije poput Pimpinelle i Oštarije u Viđakovi. Čak i stare zalogajnice, poput nezaobilaznih Tri volta i Fife, postaju nešto kao backpackerski imperativ upisan u svakom imalo pristojnijem bedekeru. Kadena na Zenti postala je opće mjesto obalne gastroscene, profilirali su se ili novim ekstenzijama obogatili Zrno soli, konoba Matejuška (danas Fetivi), a onda i Dvor sjajnog chefa Hrvoja Zirojevića, No Stress, koji je od kafića evoluirao u ambiciozan bistro, potom fusion restoran Kinoteka, Mazgoon, Šug, sjajna konoba Otprilike ovako i Artičok', nabraja Gall pozitivne primjere.

No, s druge strane, tu su je problem hipertrofiranih štekata kafića koji nerijetko glume konobe i tratorije, rukovođeni logikom sezonskog 'drpanja' i filozofijom 'take the money and run. Fast foodova i rashladnih ormara sa sladoledima više je no kupača u podne na Bačama, baš kao i sezonskih pseudokonoba, pečenjarnica, falš špageterija i lažnih tratorija, a rezultat je očekivan: veliki promet i mala zarada koja se nastoji podebljati sezonskim bildanjem cijena. 'Generalni trend 'opravdanih poskupljenja' iskorišten je za to da se i trećerazredne zalogajnice cijenama približe top restoranima uz alibi 'sve je poskupjelo, pa moramo i mi'. U bari je previše krokodila, a ona je sve manja, pa se oni moraju namiriti podizanjem cijena - što je idiotski potez jer doslovno pilaju granu na kojoj sjede', smatra sugovornik tportala te poziva na uvođenje reda u kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

'Može li Split postati destinacija za zahtjevniju i platežno moćnu klijentelu? No way! Grad još uvijek nema osnovnu infrastrukturu i reprezentativan hotel na top lokaciji usred grada, s pripadajućom kockarnicom, noćnim klubovima koji nisu sumnjive špelunke, kongresnom dvoranom, vrhunskim restoranima i svim sadržajima koje, uzgred rečeno, gost može naći (samo) u Rovinju. Nema ni marine za megajahte, ali ni svih onih pripadajućih servisa koji su uvjet za dolazak potkožene svjetske klijentele. O noćnim klubovima i kabaretskim programima, vrhunskim cocktail ili wine barovima da se ne govori', kritičan je Gall.

U hrvatskim turističkim krugovima još uvijek odjekuje izjava Pave Župan Rusković, nekadašnje ministrice turizma koja je prije punih petnaestak godina otvoreno najavila da Dubrovnik 'planski podiže svoje cijene' i orijentira se na bogatije goste, odnosno postaje elitna destinacija. Turističkog konzultanta Marija Šerića upitali smo je li se to ostvarilo i ide li Split u tom smjeru. 'Jeftiniji polupansion u dvorcu u Mađarskoj nego noćenje u Radunici' 'Luksuzni turizam u punom smislu te riječi događa se kada prevladavajuću većinu gostiju čine izrazito bogati i sofisticirani turisti. Zasad toga nemamo ni u Dubrovniku ni u Splitu: brojke su velike i istina je da u ove gradove dolaze gosti s visokom kupovnom moći, višom od prosjeka, ali to je još uvijek jako daleko od volumena potražnje u destinacijama poput St. Tropeza, Elounda na Kreti ili Coste Smeralde na Sardiniji', kaže Šerić za tportal.

'Visoke cijene ne znače to da s njima nužno dolaze i 'luksuzni' gosti, nego gosti koje te cijene mogu podnijeti - u našem slučaju Skandinavci, Britanci i slični. Već za prosječnog Francuza ili Nijemca Hrvatska postaje skupa, a da ne govorimo o gostima iz srednje Europe i, dakako, domaćima', tumači Šerić. On upozorava da je nakon dvije pandemijske godine nastao kaos u cjenovnom pozicioniranju na kompletnom Mediteranu jer su Europljani željni odmora počeli nekontrolirano trošiti: u nekim dosad podcijenjenim destinacijama cijene su enormno narasle, a u donedavno skupim gradovima one su pale. Danas je jeftinije dobiti polupansion u skupom dvorcu u Mađarskoj nego obično noćenje u splitskoj Radunici. 'Europa funkcionira po principu 'daj što daš' i dok to prolazi, dobro je za ugostitelje, hotelijere, iznajmljivače… Podizanje cijena namjenski je i planski potez, ali istina je da ima i abnormalnih poskupljenja poduzetnika koji se igraju na tom valu. I riskiraju', kaže ovaj konzultant. Po njemu, Split niti može niti treba stremiti tome da postane potpuno elitna destinacija. 'Radi se o velikom gradu, a u svijetu ne postoji destinacija s 40 tisuća postelja koja bi nosila takav epitet, bez obzira na neke izvanredne segmente, recimo boutique hotele koji su ovdje doista na svjetskoj razini. Čak je i Dubrovnik prevelik, eventualno može zagrabiti dio tog tržišta, ali i jednom i drugom gradu još uvijek nedostaju sadržaji koje zahtijevaju gosti ove kategorije - prije svega trgovine ekskluzivnih svjetskih brendova, za što je Dubrovnik odavno zreo, a onda i fine dining ili tematski restorani', smatra Šerić. 'Konkretno, osnovni cilj Splita mora biti dramatično produljenje sezone, što se može postići poticanjem kratkih odmora te organiziranjem prepoznatljivih događanja i kongresa, a onda i cjelogodišnjih avionskih letova. On je izuzetno atraktivan, ali trenutno mu nedostaje ljudski faktor i sustavno planiranje turizma. I ne, ne treba smanjivati cijene jer bi se time samo povećao pritisak, nego težiti upravo suprotnome. Da umjesto milijun turista u tri ili četiri mjeseca ugosti njih milijun i pol cijele godine', zaključuje ovaj konzultant.