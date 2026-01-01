Splitski policajci imali pune ruke posla zbog pirotehnike: Bilo je i ozlijeđenih

U 15 događaja utvrđeno je da pirotehniku koriste djeca mlađa od 14 godina radi čega su njihovi roditelji pozvani u službene prostorije i prekršajno su kažnjeni, a pirotehnika je oduzeta.

Također, za šestoro djece mlađe od 16 godina, a koji su koristili pirotehniku, utvrđeno je i da su bili u noćnom izlasku iza 23 sata bez pratnje roditelja. U svim događajima o utvrđenim štetnim ponašanjima maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

Za šestoro djece u dobi od 14 do 18 godina policijski službenici su utvrdili da koriste nedozvoljenu pirotehniku. Dovedeni su u policijsku postaju, pozvani su im roditelji, pirotehnika je oduzeta i maloljetnici su prekršajno kažnjeni.

Oduzeto je ukupno 255 komada različitih pirotehničkih sredstava. Oduzeta pirotehnička sredstva su izuzetno opasna, radi se o kategorijama F2, F3, P1 (bengalka). Ukupno su prekršajno prijavljene 22 osobe.

Teško je ozlijeđeno jedno dijete (rođeno 2014) koje je u pratnji roditelja dovedeno na pružanje pomoći. Dijete je s balkona kuće na području Kaštela pokušao ispaliti pirotehničko sredstvo koje mu je eksplodiralo u ruci. Zadobio je teške ozlijede šake, pružena mu je liječnička pomoć i otpušten je iz bolnice.

Oko 18,40 sati zaprimili smo informaciju da je liječničku pomoć zatražio 26-godišnjak koji je ozlijeđen u Dicmu uslijed korištenja pirotehnike. Na mjestu događaja obavljen je očevid. Utvrđeno je da je muškarac koristio pirotehničko sredstvo F3 koje mu je eksplodiralo u ruci. Zadržan je na liječenju.

Tri osobe su lakše ozlijeđene zbog pirotehnike.