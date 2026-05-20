Najveći slučaj od 2020.

Špijunska afera u Austriji: Bivši obavještajac osuđen zbog pomaganja Rusiji

M.Či./Hina

20.05.2026 u 20:52

Špijunaža
Austrijski sud proglasio je u srijedu bivšeg obavještajnog dužnosnika krivim za špijunažu nakon što je bio optužen za pomaganje Rusiji u detektiranju protivnika, kao i za prodaju državnih prijenosnih računala i telefona po nalogu osumnjičenika za špijuniranje za Moskvu Jana Marsaleka

Osim špijunaže kojom je nanio štetu Austriji, za što je predviđena maksimalna kazna od pet godina zatvora, Egist Ott je proglašen krivim za kaznena djela među kojima su zlouporaba položaja, podmićivanje, teška prevara i kršenje povjerenja.

Ott (63) se izjasnio da nije kriv i od početka suđenja u siječnju tvrdi da je nevin.

Sud mu je izrekao kaznu od četiri godine i jednog mjeseca zatvora.

Ottov je slučaj najveći slučaj špijunaže u Austriji od 2020., kad je umirovljeni pukovnik osuđen da je desetljećima špijunirao za Moskvu.

Postupak je dodatno razjasnio načine na koje Rusija prikuplja obavještajne podatke u Europi, ali i kako Marsalek, odbjegli Austrijanac, obavlja navodne operacije diljem kontinenta.

Londonski je sud prošle godine osudio trojicu Bugara za sudjelovanje u ruskom špijunskom lancu kojim je upravljao upravo Marsalek.

DRASTIČAN ZAOKRET

Pretrage, kazne i deportacije: EU je pred najkontroverznijom migracijskom reformom dosad
Marc Gjidara za tportal

Korijeni su mu iz Drniša, tužio je Dylana zbog 'hrvatske krvi', pogurao Hrvatsku u EU
ZAOKRET U BUDIMPEŠTI

Europa sprema novi udar na Moskvu: Ni patrijarh Kiril više ne može mirno spavati

