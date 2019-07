Špijun svih špijuna: Portret Josipa Perkovića, mutnog udbaša koji je prešao Tuđmanu i tako umalo zataškao mračni zločin iz prošlosti

Bivši jugoslavenski i hrvatski obavještajac Josip Perković, u Njemačkoj osuđen za sudjelovanje u ubojstvu emigranta Stjepana Đurekovića, u četvrtak je stigao na odsluženje kazne u Hrvatsku. Perkovića je, sa Zdravkom Mustačem, prije tri godine Viši zemaljski sud osudio na kaznu doživotnog zatvora zbog sudjelovanja u okrutnom ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. u Njemačkoj

'Glavni motiv bio je ubiti separatista i kritičara režima. Okrivljeni su znali za to. Đurekovića je trebalo ušutkati i fizički i politički. I time obrazlažemo ovo ubojstvo iz niskih pobuda. Da se radilo o ubojstvu terorista, takve kvalifikacije ne bi bilo', rekao je predsjednik sudskog vijeća Manfred Dauster prilikom izricanja presude . Perkovićev šef u to vrijeme bio je Zdravko Mustač, koji je s njim i osuđen za ubojstvo Đurekovića, a koji mu je prema presudi dao nalog da ga se likvidira.

Godine 1991., kada je predsjednik Vlade bio Josip Manolić, također bivši Udbin kadar, a ministar obrane Martin Špegelj, imenovan je pomoćnikom ministra obrane. Njegov prelazak na tu dužnost zatražio je osobno Gojko Šušak. Zadatak mu je bio formirati obavještajnu službu Ministarstva obrane. Ta je služba kasnije bila poznata pod skraćenicom SIS, Sigurnosno-informativna služba Ministarstva obrane.

Govoreći o Perkoviću, Šušak je kazao kako je, kad se odlučio vratiti u domovinu i prihvatiti program vladajuće stranke, prihvatio i njezinu ideju o pomirenju svih struktura u hrvatskom biću.

'No kad ste već spomenuli Perkovića, osobno sam molio Josipa Manolića da ga zaposli na nekom mjestu na kojem nije toliko izložen ljudima koji su stizali iz emigracije i inozemstva. U to vrijeme bio sam ministar iseljeništva i ti ljudi najprije su dolazili meni s istim pitanjem: kako to da moraju ići istom čovjeku kojem su se i prije morali prijavljivati. Perković je premješten i dobio je zadatak da formira obavještajnu službu Ministarstva obrane. Po meni, on je profesionalac, i to je sasvim dovoljno', rekao je Šušak u intervjuu za Globus 1992. godine.