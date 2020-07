Spašavanje vojnika Banožića: U eri velike štednje novi ministar obrane dobio je vrući krumpir. Hoće li završiti kao pukovnik ili pokojnik

Nakon što je aktualni premijer i mandatar za sastav nove Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak poslijepodne objavio imena svih ministara u svojoj novoj vladi službeno je potvrđeno da će Ministarstvo obrane, poslije potvrde Hrvatskog sabora, preuzeti dosadašnji ministar državne imovine Mario Banožić. Tportal donosi pregled onoga što čeka novog ministra u resoru koji je najmanje jedan ministar odbio preuzeti

Čini se da se oko drugih ministarstava lakše došlo do kadrovskih rješenja, čak i u slučaju onih koja su se trebala spojiti, no po pitanju toga tko će preuzeti Ministarstvo obrane (MORH) stvari nisu tekle tako glatko. Duže vrijeme se naime gotovo sigurnim smatralo da će MORH preuzeti ministar branitelja Tomo Medved nakon što se spoje ta dva ministarstva. U tome se vidjela neka politička logika - iako bi sektor branitelja realno trebao potpasti pod ministarstvo koje se bavi socijalnom skrbi - s obzirom na to da je Medved branitelj i umirovljeni general iz Domovinskog rata, a i smatralo se da bi nastavio putem koji je zacrtao donedavni ministar Damir Krstičević. No gotovo u 5 do 12 postalo je jasno da se Medved opirao i uspio oduprijeti takvom rješenju. Točni razlozi njegove nevoljkosti da preuzme MORH nisu javno objavljeni, ali može se pretpostaviti da se, među ostalim, nije želio baviti vrućim krumpirom kakvim će MORH postati u sljedećim mjesecima i godinama.