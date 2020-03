Španjolska zabranila trajna otpuštanja radnika u korona krizi

Španjolska vlada je u petak zabranila poslodavcima trajna otpuštanja radnika dok traje izvanredno stanje zbog koronavirusa, poručivši im da na raspolaganju imaju zakonsku osnovu za privremeno suspendiranje radnih ugovora

Tisuće kompanija sa zatvorenim pogonima i obustavljenom prodajom trpe veliku financijsku štetu, dok vlada ograničavanjem kretanja 47 milijuna stanovnikannastoji suzbiti širenje koronavirusa. Radnici pak strahuju od otkaza.



U Španjolskoj u slučaju „više sile“, kakva je nastala uvođenjem izvanrednog stanja u zemlji 14.ožujka, kompanije mogu otvoriti Postupak privremenog reguliranja zaposlenja (Expediente de Regulación Temporal de Empleo – ERTE).

Njime se radnici otpuštaju do kraja izvanrednog stanja koje će potrajati minimalno do 11. travnja. Do tada će primati naknadu sa zavoda za nezaposlene, a kada završi izvanredno stanje, kompanije ih moraju vratiti na radno mjesto uz punu plaću.

To su proteklih tjedana učinile kompanije Burger King, Seat, Iberia, Air Europa i Volkswagen.



Sindikati strahuju



Sindikati se pribojavaju da kompanije neće vratiti radnike kada prođe izvanredno stanje, koje bi moglo potrajati i nakon 11. travnja.

Ministrica Díaz želi osigurati njihovo vraćanje. Poručila je i da će kompanije koje neopravdano koriste situaciju privremenog otpuštanja radnika, kako bi ih država plaćala sa zavoda, morati vratiti novac budu li otkrivene revizijom.



Još ranije je vlada usvojila financijski paket pomoći posrnulim kompanijama. Na raspolaganju će imati državna jamstva, kredite i subvencije.



I sportski klubovi počinju koristiti mjeru privremene suspenzije



Mjeru privremene suspenzije radničkih ugovora, također u sklopu norme ERTE, počeli su od petka koristiti sportski klubovi jer su sva natjecanja otkazana do daljnjeg pa ne dobivaju prihode od televizijskih prava, ulaznica i suvenira.

Barcelona, Espanyol i Atlético Madrid najavili su smanjenje plaća.



„Riječ je naprosto o smanjenju radnih sati sportaša i zaposlenika čime će njihove plaće proporcionalno biti smanjene“, priopćila je Barcelona dodavši da ća oni opet primati punu plaću kada prođe izvanredno stanje.

Espanyol je izvijestio kako je smanjio radne sate za 70 posto.

Zbog zdravstvene krize, Španjolskoj posljedično prijeti recesija. Zemlja je od 2008. do 2014. proživjela financijsku i gospodarsku krizu pa se od tada oporavljala.