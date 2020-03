Natali Dizdar otkrila s kim provodi vrijeme u izolaciji, a skupa su i zapjevali

Ako nema koncerata na koje se može otići, postoje oni koje se može pratiti na daljinu ili barem nakratko uživati u sessionima naših glazbenika iz karantene. I 33-godišnja pjevačica je svojim fanovima odlučila pružiti malo optimizma, dobre energije i zabave

'Nije baš 'The end of the world' ali svakako je bar na neko vrijeme stao život kakvim ga znamo. Ljudi držite se, budite odgovorni, iskoristite ovu priliku da se povežete sa sobom na neke nove načine i evo šaljemo malo smijeha i muzike u vaše domove', poruka je koju je objavila pored video snimke Natali Dizdar. Osim pjesme koju izvodi s bratom Filipom Dizdarom u videu je objasnila da je njezin stan 'preživio apokalipsu' prije nekoliko dana kad je Zagreb zadesio potres.