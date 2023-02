Gordan Jandroković izletio s nevjerojatnim prijedlogom Anki Mrak Taritaš

Saborski zastupnici tijekom rasprave o povjerenju premijeru Andreju Plenkoviću na momente su se dobro zabavljali šovinističkim aluzijama na račun svojih kolegica Sanje Radolović i Anke Mrak Taritaš, čemu je kumovao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković

Jandroković se, naime, referirao na prethodnu opasku HDZ-ovog zastupnika Antona Klimana. Odgovarajući SDP-ovoj Sanji Radolović, koja traži dopusnicu za studij medicine u Puli jer bolničke ambulante s opremom poslijepodne zjape prazne zbog nedostatka liječnika, Kliman je rekao da ju je zadnja dva-tri mjeseca 'vodio po raznoraznim ministarstvima' pokušavajući riješiti taj problem - što je izazvalo glasni žamor i smijeh u sabornici. Kliman je ostao stajati, čekajući da se smire strasti kako bi nastavio govoriti, ali je to potrajalo.

'Kolega Kliman, predlažem da stanete, ovo je bilo dovoljno intrigantno, ne trebate dalje', rekao je tada Jandroković.

Reagirala je i Sanja Radolović.

'Znam da biste vi voljeli da ja s vama šetam po ministarstvima. Ako sam i po kojem ministarstvu bila, to je ono znanosti i obrazovanja, koje pohodim u službi voditeljice službe za investicije, a podsjetit ću vas da nažalost svaki put glasam protiv rebalansa državnog proračuna i protiv državnog proračuna, iako dajete određen dio sredstava pulskom sveučilištu, ali i dalje smatramo da to nije dovoljno. A ovo su apsolutno neistine da šetam s vama po ministarstvima i vi to znate', kazala je Radolović.