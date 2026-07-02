Šokantno izvješće: Ruski dronovi nadlijetali nuklearne baze diljem Europe

IISS smatra da su dronovi vjerojatno lansirani s brodova ruske "sive flote" koji su plovili međunarodnim vodama uz isključene sustave za automatsku identifikaciju brodova.

Među metama bili su RAF Lakenheath u Engleskoj, gdje su kasnije raspoređene američke nuklearne bombe, te francuska baza nuklearnih podmornica Île Longue u Bretanji.

Prema izvješću, dronovi su više puta uočeni iznad vojnih zračnih baza, zračnih luka i nuklearnih objekata u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj i drugim državama članicama NATO-a .

Istraživači IISS-a analizirali su 144 incidenta u više od deset europskih država od kraja 2024. godine te zaključili da je riječ o koordiniranoj operaciji ruskih obavještajnih službi, piše The Guardian.

U izvješću se navodi da su pojedini brodovi služili za lansiranje bespilotnih letjelica, dok su drugi korišteni kao relejne stanice za upravljanje ili prihvat dronova nakon završetka misije.

'Vrlo je vjerojatno da je Kremlj koordinirao ovu kampanju bespilotnih letjelica diljem Europe', rekao je autor izvješća Charlie Edwards.

Prema njegovim riječima, riječ je o 'nizu taktičkih uspjeha Kremlja i strateškom neuspjehu savezničke obrane', budući da su sustavi NATO-a prvenstveno prilagođeni obrani od klasičnih vojnih prijetnji, a ne malih i jeftinih dronova.

Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježilo je više incidenata krajem studenoga 2024., kada su dronovi nadlijetali američke vojne baze RAF Lakenheath i RAF Fairford. Policijski helikopter pokušao ih je pratiti, ali je odustao zbog sigurnosnih razloga, dok se razmatrala, ali nije provedena uporaba laserskog sustava za njihovo obaranje.

Francuska je u prosincu 2025. prijavila pet dronova iznad baze Île Longue, gdje se nalazi glavnina njezina nuklearnog arsenala na podmornicama. Slični incidenti zabilježeni su i iznad baza Kleine-Brogel u Belgiji te Volkel u Nizozemskoj, u kojima se nalaze američke nuklearne bombe.

Analitičari smatraju da ciljevi operacije nisu bili samo prikupljanje obavještajnih podataka o nuklearnim objektima, nego i izviđanje vojne logistike, prometnih pravaca te psihološki pritisak na europske države.

Vrhunac aktivnosti zabilježen je tijekom rujna i studenoga prošle godine, osobito u Njemačkoj. Broj incidenata počeo je padati tek nakon što su europske mornarice tijekom 2026. počele presretati i zadržavati brodove povezane s ruskom "sivom flotom".

IISS navodi da iza operacije najvjerojatnije stoji ruska vojna obavještajna služba GRU, dok se među korištenim letjelicama spominje izviđački dron Orlan-10, koji može letjeti do 12 sati i djelovati na udaljenosti do oko 480 kilometara od mjesta lansiranja.