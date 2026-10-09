Šokantni planovi: Rusija će u vojsku ulupati rekordne milijarde, a štedi na borbi protiv raka

Rusija planira drastično smanjiti financiranje saveznog programa za borbu protiv raka u 2027. godini. Prema nacrtu državnog proračuna, izdvajanja za taj program trebala bi pasti s 44,9 milijardi rubalja (470,5 milijuna eura) na 3,87 milijardi rubalja (40,5 milijuna eura), odnosno gotovo dvanaest puta. Istodobno bi izdvajanja za obranu trebala dosegnuti najveći udio u saveznom proračunu od raspada Sovjetskog Saveza

Usporedba s 2025. godinom pokazuje još veće smanjenje jer je tada saveznom programu borbe protiv raka namijenjeno 148,5 milijardi rubalja (1,5 milijardi eura). Ako proračun bude usvojen u predloženom obliku, financiranje tog programa u samo dvije godine smanjit će se približno 38 puta, piše Euronews. Prema proračunskim projekcijama, sredstva bi se nakon toga trebala djelomično povećati, na 5,76 milijardi rubalja u 2028. i 12,78 milijardi rubalja u 2029. godini. Ipak, oba iznosa ostala bi znatno ispod dosadašnjih razina financiranja.

Manje sredstava za onkološku skrb u manjim gradovima Od pokretanja saveznog programa za borbu protiv raka financirani su nabava dijagnostičke opreme, onkološki centri i programi ranog otkrivanja bolesti. Prema novom proračunskom planu za razdoblje od 2027. do 2029. godine, preostala sredstva trebala bi se uglavnom usmjeriti na dijagnostičku i radiološku opremu. Istodobno se predviđaju smanjenja financiranja specijaliziranih odjela u manjim gradovima i ruralnim područjima. Takva raspodjela sredstava vjerojatno će produbiti već postojeće razlike u dostupnosti onkološke skrbi između velikih saveznih medicinskih centara i udaljenijih regija.

Ruski dužnosnici navode da dio troškova neće biti potpuno ukinut, već prebačen na sustav obveznog zdravstvenog osiguranja (OMS) i druge proračunske stavke. Organizacije pacijenata i pojedini stručnjaci, međutim, dovode u pitanje mogućnost da novi načini financiranja u potpunosti nadoknade smanjenje saveznih izdvajanja, upozoravajući da bi prebacivanje troškova na regionalne proračune i sustav OMS-a moglo dodatno povezati kvalitetu zdravstvene skrbi s financijskim mogućnostima pojedinih regija. Pacijenti sve više plaćaju lijekove iz vlastitog džepa Planirano smanjenje sredstava dodatni je udar na ruske građane jer novi podaci pokazuju da sami podmiruju sve veći dio troškova liječenja raka. Istraživanje nevladine organizacije Pokret protiv raka pokazalo je da su između 2019. i 2025. godine pacijenti vlastitim novcem kupovali približno svako šesto ili sedmo pakiranje lijekova protiv raka. Samo 2025. godine potrošnja kućanstava na antitumorske lijekove porasla je s 8,8 milijardi na 11,4 milijardi rubalja, a broj pakiranja koja su pacijenti samostalno kupili povećan je s pet na 5,8 milijuna. Oko 94 posto njih nalazi se na popisu osnovnih lijekova koji bi pacijentima trebali biti besplatni. Autori istraživanja navode da takva potrošnja nije posljedica odluke pacijenata da kupuju skuplje lijekove jer se većina kupnji odnosila na one generičke te kao razloge za to ističu poremećaje u opskrbi i nedostatke u osiguravanju potrebnih lijekova.